Von Kohlloipe geht’s in Bitzer Loipennetz

In der laufenden Skisaison hat sich Neufra zum Geheimtipp für Langläufer entwickelt. Eine neue Spur führt von der beliebten Kohlloipe in Richtung Bitz und hat dort eine direkte Verbindung in das benachbarte Loipennetz von Bitz und Albstadt. Durch herrliche Landschaften kann man also problemlos bis zum Raichberg touren. Sehr viele Wintersportler nehmen dieses kostenlose Angebot sehr gerne an.

Der Skilift in Neufra war schon viele Tage in Betrieb und auch in diesem Winter konnten am Roten Bühl schon etliche Anfänger das Skifahren erlernen.

Am vergangenen Wochenende lud der Skiclub zur Skiausfahrt nach Warth / Salober ein. Siebzig begeisterte Skisportler haben einen wunderschönen und sonnigen Skitag in den Alpen verbracht und freuen sich heute schon auf die nächste Ausfahrt, die am 19. Februar in das Montafon an den Golm führt.

Fröhliches Beisammensein

Kürzlich hat der Kassier des Skiclubs, Richard Daikeler die Mitglieder des Skivereins zu einer Winterwanderung eingeladen. Im Anschluss an die Wanderung ist ein Festessen und ein, in aller Regel, sehr fröhliches Beisammensein angesagt. „Dies soll ein kleiner Dank für die vielen geleisteten ehrenamtlichen Stunden der Vorstandsmitglieder und weiteren Helfern sein“, so Richard Daikeler.