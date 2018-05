Bei strahlendem Hohenzollernwetter ist am Sonntag der neue Eisenbahnlehrpfad zwischen Neufra und Gammertingen eröffnet worden. Zahlreiche Förderer und Eisenbahnfreunde ließen es sich nicht nehmen, an den Feierlichkeiten teilzunehmen. Höhepunkt war die Fahrt mit einer historischen Dampflok. Viele ließen es sich auch nicht nehmen, den neuen Lehrpfad an der landschaftlich schönen Strecke im Fehlatal unter fachkundiger Führung entlang zu wandern.

Die Dampflok aus dem Jahr 1905 kam aus Mössingen und fuhr von Gammertingen nach Neufra. Die Fahrt in der original Holz-Klasse fanden die Mitfahrer aller Altersklassen eine „wunderbare Gelegenheit, um endlich mal mit einer echten Dampflok“ fahren zu können. Ein Teil der Fahrgäste blieb bis Burladingen sitzen, andere stiegen in Neufra aus. Am Bahnhof Neufra fand unter freiem Himmel und mehreren Sonnenschirmen ein festlicher Gottesdienst statt. Pastoralreferent Matthias Kopp hielt den ökumenischen Festgottesdienst, dazu sang der Gospelchor „Living Voices“. Dieser Tag bei herrlichem Kaiser- oder Hohenzollernwetter beweise wieder einmal, dass „Geschichte lebt“, sagte Kopp.

Damit Geschichte lebendig wird, brauchte es auch in diesem Fall viele Eisenbahnbegeisterte und Förderer. Vor dem Durchschneiden des Bandes brachten der ehemalige Realschulleiter und Mitinitiator Herbert Winkler, Neufras Bürgermeister Reinhard Traub, Landrätin Stefanie Bürkle und der Landtagsabgeordnete Klaus Burger (CDU) Dank und Lob für das außergewöhnliche und im Landkreis einmalige Projekt zum Ausdruck. Bürkle hob besonders die Bereicherung für den Landkreis hervor: „Das Laucherttal ist ein wichtiger Aktivposten, auch was die ehrenamtlichen Helfer und Ideen betrifft.“

Die Landtagsabgeordnete Andrea Bogner-Unden (Grüne) hatte am Morgen einen weiteren Termin, ließ es sich jedoch nicht nehmen, die zweite Runde zu fahren und abzulaufen. Ein Großteil der Mitfahrer kam aus den umliegenden Gemeinden. Aber auch Neugierige und Erlebnisreisende, wie sie sich jede Tourismusbehörde erträumt, waren gekommen. Zum Beispiel Familie Schraff aus Friedrichshafen-Fischbach. Die Eltern und ihre beiden sechs und acht Jahre alten Söhne finden die Kombination von Natur und Wissensvermittlung ideal: „Und hier ist die Landschaft mit so viel Wald besonders schön.“

Auch Kieferchirurg Christian Neuscheler war mit seinen Kindern gekommen, um das historische Ereignis mitzuerleben: „Mein Vater war schon begeisterter Modelleisenbahner und ich bin es auch“, sagte Neuscheler. Sein Sohn filmte die Lok, sooft sie auf ihrer Hin- und Herfahrt vorbeikam. Das Hobby wird offensichtlich weitergegeben.

Nicht mit dabei sein konnte Franz Dietmann, der knapp 90-jährig in der vergangenen Woche beerdigt wurde. Er hatte sich sehr auf das Ereignis gefreut, denn er erwarb seine Fahrlizenz auf einer Dampflok und hätte sie gerne von seinem Haus aus gesehen. Seine Eisenbahner-Geschichte ist auf einer der Tafeln zu finden.

Geschichten rund um die Bahn

Ebenso steht auf einer der Tafeln, getragen von echten Schienen der Hohenzollerischen Landesbahn, dass Rolando Ferroni als „internierter italienischer Zivilarbeiter“ bei der Trassierung der Strecke mitarbeitete. Sein Sohn Marco Ferroni ergänzte den Bericht von Herbert Winkler: „Die Arbeiter wurden damals gut mit Nahrung und Kleidung versorgt.“ Hobbyhistoriker Botho Walldorf, der wichtiges Bildmaterial beisteuern konnte, erzählte weitere Geschichten rund um die Landesbahn.

Für den Neufraer Förster Robert Hauser ist ein Traum in Erfüllung gegangen. „Dies ist der schönste Wanderweg auf der ganzen Strecke und andere sollen ihn auch kennenlernen.“ Er ist der erste Ideengeber und fand schnell Befürworter. Inzwischen handelt es sich um ein gelungenes Projekt, das nach einem guten Anfang wohl zum Selbstläufer wird.