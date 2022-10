Und plötzlich schlüpft Nummer sieben: Freude über weiteren Schildkröten-Nachwuchs

Völlig unerwartet ist Familie Hoeschele aus Neufra im September stolze Besitzerin von sechs kleinen Babyschildkröten geworden. Fast genauso unerwartet schlüpfte nun Nummer sieben: „Goliath ist jetzt der kleinste von allen, aber auch der aktivste“, sagt Susanne Hoeschele.

Nachwuchs trotz Trennung

Ihre Mutter Maria Teufel war es gewesen, die vor einem Monat im Garten der Familie die ersten beiden kleinen Schildkröten entdeckt hatte – sehr zum Staunen aller Beteiligten.

Denn die zwei Schildkrötenweibchen, die die Familie schon länger besitzt, leben seit drei Jahren strikt von den Männchen getrennt. Dass sie trotzdem Nachwuchs bekommen konnten, liegt an einer besonderen Fähigkeit der weiblichen Tiere: Sie können jahrelang Sperma in ihren Eileitern erhalten.

Im Sommer legten sie dann unbemerkt befruchtete Eier. Mitte September entdeckten die Hoescheles nach und nach vier weitere kleine Schildkröten.

Seitdem wachsen Cuba libre, Blue Curacao, Mojito, Tequila, Pina Colada und Caipirinha gut behütet in einem eigenen Terrarium auf.

Goliath (unten rechts) mit seinen sechs Geschwistern. (Foto: Alicia Hoeschele)

Anfang Oktober staunte die Familie dann noch einmal: Im Garten stieß Susanne Hoescheles Tochter Alicia, die in München Tiermedizin studiert, auf eine siebte Babyschildkröte. Als kleinste von allen bekam sie mit einem Augenzwinkern den Namen Goliath verpasst – in Anspielung auf die Legende des Kampfs von David gegen Goliath in der Bibel

. Ob es sich um ein Männchen oder ein Weibchen handelt, lässt sich allerdings erst in ein paar Jahren sagen. Denn vorher lässt sich das Geschlecht von Schildkröten nicht bestimmen.

„Am Anfang war er ziemlich schwach, musste sich mit unserer Unterstützung erst ins Leben kämpfen. Jetzt aber ist Goliath wohlauf“, sagt Susanne Hoeschele. Dass er quicklebendig ist, zeigt er auch regelmäßig seinen Geschwistern: „Wenn die sich abends bereits eingegraben haben, ist Goliath immer noch zu sehen.“