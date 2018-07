Die Polizei ermittelt in einem Fall von Unfallflucht. Ein Unbekannter streifte demnach am Dienstag zwischen 15 Uhr und 20 Uhr in der Ebinger Straße einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Sprinter und riss dessen linken Außenspiegel ab. Anschließend fuhr er weiter. Die Polizei vermutet, dass der Unbekannte einen Lkw oder Sprinter fuhr. Hinweise nimmt sie unter der Rufnummer 07574/921687 an.