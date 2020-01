Unbekannter bricht in Bauwagen ein

Ein unbekannter Täter ist zwischen Mittwoch, 22., und Mittwoch, 29. Januar, in einen Bauwagen in der Nähe des Tennisplatzes an der Bergstraße in Neufra eingebrochen.

Wie das zuständige Polizeipräsidium Ravensburg am Donnerstag mitteilte, hebelte der Einbrecher die Eingangstür auf und entwendete eine Musikbox im Wert von etwa 200 Euro. Zeugen, die Informationen zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen zu melden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07571/1040 entgegen.