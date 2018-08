Unbekannter beschädigt Verkehrsschild

Ein unbekannter Autofahrer hat am Donnerstagmorgen ein Verkehrsschild an der Kreisstraße 8206 zwischen Harthausen und Neufra (K 8206) beschädigt. Wie das zuständige Polizeipräsidium Konstanz gestern mitteilte, machte sich der Verursacher anschließend aus dem Staub, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Der Unbekannte war vermutlich mit erhöhter Geschwindigkeit vor der Einmündung der Kreisstraße 8206 in die Rathausstraße (Landesstraße 448) in der Rechtskurve ins Schleudern geraten. Anschließend fuhr er gegen das Verkehrsschild, das sich auf einer Verkehrsinsel befindet. An der Unfallstelle konnten Kunststoffteile eines Radkastens aufgefunden werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07574/92 16 87 mit der Polizei in Gammertingen in Verbindung zu setzen.