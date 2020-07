Unbekannte lösen Muttern an Motorrad

Die Polizei ermittelt wegen gefährlichem Eingriffs in den Straßenverkehr, nachdem Unbekannte am Sonntagnachmittag in der Lichtensteinstraße in Neufra Radmuttern an einem Motorrad gelöst haben. Wie die Polizei mitteilt, war dem 20-Jährigen an seinem KTM-Motorrad aufgefallen, dass sich an seinem Rad während der Fahrt Teile lösten und es plötzlich instabil wurde. Der junge Fahrer konnte das Motorrad rechtzeitig zum Stehen bringen, sodass es nicht zum Unfall kam.