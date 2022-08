Stiftung historischer Hängegarten macht Flohmarkt fürs Workcamp

Das Tor der Stiftung Historischer Hängegarten öffnet im Hofbereich am Samstag, 6.August, das Tor. Ab 8.30 Uhr die Stiftung und die Workcamp Teilnehmer des SCIs beim Flohmarkt Gegenstände, die einen neuen Besitzer suchen. Mit dem Erlös möchten die Teilnehmer an den Bodensee fahren. Die Gewölbe sind offen und man kann sich den Fortschritt der Arbeiten ansehen und im historischen Hängegarten eine Runde Lustwandeln. Kaffee, Tee und selbst gebackenes im Häussler Backofen wird zusätzlich angeboten. Weitere Informationen unter Telefon 07371/5700 und per Email an Christianejohannsen@t-online.de.