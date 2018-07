Stadt informiert über Neufraer Schulorganisation

Die Stadt Riedlingen lädt am Montag, 31. Januar, zu einer Informationsversammlung über die geplante Schulorganisation in Neufra ein. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Donauhalle Neufra. Bisher gehen die Grund- und Hauptschüler aus Neufra zur Michel-Buck-Schule in Ertingen. Die entsprechende Vereinbarung mit der Gemeinde Ertingen hat die Stadt auf Beschluss des Ortschaftsrats Neufra und des Gemeinderats aber gekündigt. Hintergrund war, dass Ertingen eine Werkrealschule mit Herbertingen einrichtete und dabei in den Augen der Riedlinger „eine Gesamtbetrachtung über alle Schularten hinweg nicht mitging und die Stadt Riedlingen auch an ihren Überlegungen zur Neuausrichtung der Werkrealschule nicht partnerschaftlich beteiligte“, wie es in dem Einladungsschreiben heißt. Riedlingen hätte demnach die Neufraer Schüler gerne weiter nach Ertingen geschickt, aber nur, wenn Ertingen auf eine engere Zusammenarbeit im schulischen Bereich insgesamt eingegangen wäre.

Die Kündigung der Vereinbarung greift zum kommenden Schuljahresbeginn. Deshalb sollen von da an die in die Grundschule kommenden Kinder aus Neufra an der Joseph-Christian-Schule in Riedlingen eingeschult werden. Nach der vierjährigen Grundschulzeit kann sich dann für alle eine Fortsetzung in einer der Schulen in Riedlingen (Förder-, Werkreal-, Realschule oder Gymnasium) anschließen. Die Stadt sieht darin für die Kinder aus Neufra eine bessere Lösung.

Vor einer endgültigen Entscheidung durch den Ortschaftsrat Neufra und dem Gemeinderat Riedlingen wollen Stadt- und Ortsverwaltung jedoch die Eltern der künftigen Schulkinder informieren und ihre Meinung hören. Diese Eltern wurden in Abstimmung mit dem Ortschaftsrat Neufra per persönlichem Brief eingeladen. Die Informationsveranstaltung am nächsten Montag ist jedoch offen weitere Einwohner aus Neufra, die an der künftigen Schulorganisation interessiert sind.