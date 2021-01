Schnee ist wie ein Geburtstagsgeschenk

Der Ski-Club Neufra feiert im Oktober sein 50-jähriges Vereinsbestehen. Nach zahlreichen schneearmen Jahren zeigt sich der Winter im Jubiläumsjahr von seiner besten Seite. Doch der vereinseigene Ski-Lift, der im Jahre 1974 erstellt wurde, steht derzeit aufgrund der Corona-Verordnungen still. Umso mehr wecken in diesem Winter die Loipen das Interesse vieler Wintersportler.

Erfahrene Langläufer haben ihre Freude an den gut präparierten Loipen, genauso wie Anfänger. Jung und alt haben ihren Spaß am Wintersport entdeckt. Manche treibt der Ehrgeiz, möglichst viele Kilometer zu fahren, andere lassen es ruhiger angehen, genießen die Natur und die Schönheit der Landschaft. Mit dem vereinseigenen Pistenbully der Firma Käsbohrer werden die Loipen gespurt. Die verantwortlichen Fahrer Fabian Eisele und Marc Failer sind nach jedem Schneefall einige Stunden im Einsatz, denn die Neufraer Kohlloipe führt bis auf eine Anhöhe auf 860 Metern, endet mit einem integrierten 2,5 Kilometer Rundkurs und bietet auch einen Anschluss an die Bitzer Loipe.

Gespurt wird zudem in Ortsnähe eine zwei Kilometer lange, beleuchtete Nachtloipe. Weil beide Loipen sowohl für den klassischen Langläufer, wie auch für die Skeatingfahrer präpariert werden, müssen die Strecken mehrmals mit der Pistenraupe befahren werden.

Zudem werden in Ortsnähe am Skilift sowie beim Neubaugebiet am Deißlesberg Hanglagen für Schlitten- und Bobfahrer präpariert, die vor allem für Kinder eine willkommene Abwechslung bieten.