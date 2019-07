Schüler wollen Autos auf der Bergstraße bremsen

Zu schnelle Autos auf der Bergstraße, Schüler auf Bahngleisen oder ein beschmiertes Buswartehäuschen: Beim Rundgang durch Neufra ist den Gemeindedetektivinnen Freya Eberhardt, Lisa Haug, Sarah Scholz und Alena Borkowsky das eine oder andere Problem aufgefallen. Wo sie Verbesserungsbedarf sehen, trugen sie am Dienstag im Gemeinderat vor. Mitgebracht hatten sie aber auch einiges an Lob.

In einem Projekt, das über die Fehlatalschule läuft, suchten Neufraer Schüler seit Mai schöne und weniger schöne Plätze im Ort. Unterstützt wurden sie dabei von Susanne Grau, die das Projekt im Zuge der Jugendbeteiligung begleitete.

Den mutigen und erfrischenden Vortrag der vier Schülerinnen verfolgten nicht nur die Mitglieder des Gemeinderats, sondern auch vier Elternteile auf den Zuhörerbänken, die den Mädchen den Rücken stärkten. Auf einem Plakat war eine Fotodokumentation mit 20 Plätzen zu sehen, die auch auf einer örtlichen Karte eingezeichnet wurden. Somit waren alle Punkte eindeutig festgehalten.

Zu Beginn ihres Vortrags lobten die vier Schülerinnen die zahlreichen örtlichen Neufraer Vereine für ihre vielfältigen Aktivitäten. Besonders viele Veranstaltungen organisiert der Motorradclub. Ein spezieller Höhepunkt ist das Fehlatal. Dort kann man aus Sicht der Mädchen optimal Wandern, Baden und Fahrradfahren.

Gute Möglichkeiten, sich zu beschäftigen, gibt es viele: vom Körbeflechten über Fußballturniere im Sommer bis hin zu Langlaufloipe, Skilift und Skischanze im Winter. Die Kinder mögen ihren tollen Spielplatz an der Schule, den Bolzplatz und die Möglichkeiten zum Yoga. Auch die schöne und große Kirche mit Kirchenchor und Krümelchor sowie die Betreuung durch Diakon Werner Eisele wurden lobend erwähnt. Der neu organisierte Bauwagen des „14er-Rats“, der ebenfalls für die Jugendbeteiligung gebildet worden war, findet ebenfalls großen Anklang.

Defektes Netz am Trampolin

Neben dem Lob unterbreiteten die Schülerinnen dem Gemeinderat zahlreiche Verbesserungsvorschläge. Sie finden zum Beispiel, dass das Ballfangnetz am Tennisplatz erhöht oder mehr Ausgänge zum raschen Abholen der Bälle angelegt werden sollten. Das Buswartehäuschen an der Schule ist durch Sprayer verschmutzt worden. Die Netze sowohl am Fußballtor als auch am Trampolin sind kaputt.

In der Fehla liegen immer wieder Äste – was aus Sicht der Schülerinnen kein schönes Bild abgibt. Als besondere Attraktion schlugen sie vor, einen Zugang ins Wasser anzulegen. Am alten Spielplatz fehlen Spielgeräte. In der Glasergasse gibt es eine Reihe von Schlaglöchern, die ausgebessert werden müssen.

Immer wieder beobachten die Schüler, dass Kinder und Jugendliche am Bahnübergang direkt die Gleise betreten. Weil das schnell gefährlich werden kann, regten die Mädchen an, die Installation einer Schranke zu prüfen. Im Ort stehen einige unbewohnte und ungepflegte Häuser, die vielleicht einmal abgerissen werden, aber aktuell keinen guten Eindruck machen.

Letzter Punkt des Vortrags: Auf der Bergstraße wird oft viel zu schnell gefahren. Dadurch wurde mehrfach die Katze einer Schülerin gefährdet. Weil aber nicht nur Tiere in Gefahr sind, besteht der dringende Wunsch, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen – beispielsweise stärkere Kontrollen.

Mit anhaltendem Beifall dankten Gemeinderäte und Zuhörer den Gemeindedetektivinnen für ihre mutige Präsentation. Bürgermeister Reinhard Traub sprach ein großes Lob und ein Kompliment für die fleißige Aufstellung aus. Er versprach, einige Punkte umgehend anzupacken. In weiteren Fällen seien gemeinsame Besichtigungen und Besprechungen notwendig, um Beanstandungen zu beheben, sagte Traub. „Die Anregungen sind angekommen und werden bearbeitet.“