Schüler forschen mit Wasser, Lämpchen und Propellern

An der Fehlatal-Grundschule in Neufra haben zwei Projekttage zum Thema „Kleine Forscher. Erkunden. Experimentieren. Entdecken“ stattgefunden. Im Mittelpunkt standen dabei Werkstätten für Wasser, Feuer und Luft sowie fürs Bauen und Elektronik.

Wie Leiterin Tatjana Denkinger mitteilt, hatte die Schule mit ihrem Profil und ihrer Arbeit die Förderung des Verbands der chemischen Industrie (VCI) für die Wasserwerkstatt gewonnen. Damit den Nachwuchs-Wissenschaftlern alle Wege offen stehen, wurden zusätzlich die Feuer-, Luft-, Bau- und Elektronikwerkstätten angeschafft.

Der Verband der chemischen Industrie fördert allgemeinbildende Schulen in Deutschland und übernimmt Kosten für Geräte zum experimentellen Arbeiten, für Chemikalien, für Fachliteratur, für Experimentiersets, Software und Molekülbaumodelle.

Bei den Projekttagen wurden die neuen Werkstätten von Lehrern, Eltern und Schülern erprobt. Im Fokus standen das praktische Arbeiten, das Ausprobieren und Erkunden, die unmittelbare Erfahrung und das Erleben. Ziel der Arbeit war es, auf Basis der gesammelten Erfahrungen das praktische Arbeiten weiter zu fördern und Experimente sowie die neuen Werkstätten fest ins Schulkonzept und den Unterrichtsalltag der Grundschule einzubinden.

In der Feuerwerkstatt lernten die Schüler beispielsweise, wie sie sicher eine Kerze anzünden können, welche Stoffe brennen und was dabei mit der Luft passiert. In der Wasserwerkstatt ging es darum, was schwimmt, schwebt oder sinkt. Außerdem erfuhren die Kinder, was passiert, wenn sie Öl ins Wasser gießen, und wie mithilfe einer Wasserwaage zwei Bilder auf gleicher Höhe aufgehängt werden können.

In der Elektronikwerkstatt ging es um fliegende Propeller und leuchtende Lämpchen. In der Geometrie-Werkstatt lernten die Jungen und Mädchen, wie Formen entstehen. Türme und Mauern errichteten sie in der Bauwerkstatt. In der Luftwerkstatt erfuhren die Schüler, was fliegt und wie ein Fallschirm aufgebaut sein muss, damit er fliegt.