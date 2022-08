Räte aus Neufra besuchen die Stiftung historischer Hängegarten

Vor Beginn seiner jüngsten Sitzung hat der Ortschaftsrat Neufra die Stiftung historischer Hängegarten besuchte. Christiane Johannsen hat hierzu eingeladen, um sich die Veränderungen der vergangenen Jahre seit 2018 anzusehen. Das berichtet Johannsen in einem Schreiben. Auch mit den Teilnehmern des SCI Workcamps führte der Ortschaftsrat ein kurzes Gespräch.

Ein Austausch zwischen Ortschaftsrat und der Stiftung historischer Hängegarten sei wichtig, auch im Hinblick auf die Landesgartenschau 2035, denn bis dahin werde sich noch einiges verändern. Das Workcamp wird auch in im kommenden Jahr wieder stattfinden, ein Projekt sei bereits geplant, heißt es in dem Schreiben weiter. Wer möchte kann sich am Samstag, 6. August, die Gewölbe und den historischen Hängegarten ansehen. Zusätzlich gibt es ab 8.30 Uhr einen Flohmarkt zugunsten des Workcamps.