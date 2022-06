Polizei sucht nach Überholmanöver Zeugen

Nach einem Überholmanöver am Donnerstag gegen 17.15 Uhr auf der B 32 zwischen Neufra und Gammertingen sucht das Polizeirevier Sigmaringen Zeugen. Die 84 Jahre alte Fahrerin eines Opel musste laut Polizeibericht im Bereich der 70er-Zone nach rechts ausweichen, um einen Unfall zu verhindern, nachdem ein unbekannter Autofahrer sie trotz Gegenverkehrs überholt hatte und ansonsten nicht mehr einscheren hätte können. Wegen des Ausweichmanövers kollidierte das Fahrzeug der 84-Jährigen mit der Leitplanke, wobei an dem Opel ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro entstand. Hinweise zum Überholenden, der seine Fahrt unbeirrt fortsetzte, nimmt das Polizeirevier Sigmaringen telefonisch unter 07571 / 10 40 entgegen.