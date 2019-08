Pedelecfahrer verletzt sich bei Sturz

Der 62-jährige Fahrer eines Pedelecs ist bei einem Unfall am Mittwochnachmittag in Neufra verletzt worden.

Wie das zuständige Polizeipräsidium Konstanz am Donnerstag mitteilte, war der Mann gegen 14.15 Uhr auf der Straße „Im Oberdorf“ in Richtung Kirchstraße unterwegs. Im Bereich einer Kurve fuhr er in der Mitte der Straße, als ihm ebenfalls in der Fahrbahnmitte der 26-jährige Fahrer eines Transporters entgegenkam. Beide Verkehrsteilnehmer bremsten stark ab, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der 62-Jährige verlor allerdings die Kontrolle über sein Pedelec und stürzte. Der Autofahrer fuhr über das Hinterrad des Pedelecs, bevor er zum Stillstand kam.

Ein Rettungswagen brachte den Pedelecfahrer zur vorsorglichen Untersuchung ins Krankenhaus. Die Höhe des Sachschadens beträgt insgesamt rund 1300 Euro.