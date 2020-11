Opfern vor dem Kriegerdenkmal gedacht

Die Corona-Pandemie zwingt zu verändernden Maßnahmen. Aufgrund der Abstandsregelungen, der Personenbeschränkung und der Kontaktvermeidung wurde die öffentliche Feierstunde der Krieger- und Reservistenkameradschaft Neufra mit der sonst üblichen musikalischen Umrahmung durch den Musikverein und Liederkranz vor dem Kriegerdenkmal auf dem Friedhof abgesagt. Dem Verein war es trotzdem ein Anliegen das Gedenken an die Gefallenen und Vermissten Soldaten am Totensonntag zu würdigen. Die beim Pfarrgemeindehaus stattfindende Eucharistiefeier mit Pfarrer Walter Stegmann wurde durch Mitglieder des Vereins mitgestaltet.

„Trotz der äußeren Umstände ist es mir ein großes Bedürfnis, die Bedeutung und das Gedenken zum Kriegergedächtnistag auch in der derzeitigen Pandemie-Lage zu würdigen“, so Vorstand Elmar Musch. „Der heutige Tag ist für uns ein Erinnern an die Menschen, die im Krieg und durch Gewaltherrschaft starben. Das Ende des Zweiten Weltkriegs ist 75 Jahre her. Für uns Heutige hat der Krieg einen festen Rahmen aus Jahreszahlen, er dauerte von 1939 bis 1945. Aus dem Rückblick ergibt das die beruhigende Gewissheit: Zwischen diesen beiden Daten, in diesem zeithistorischen Rahmen, steckt der Krieg. Danach kam der Frieden, in dem wir, zumal in den westlichen Demokratien, relativ gut leben.“

Für die, die selbst noch Angehörige im Krieg verloren haben, ist dieser Tag besonders wichtig und besonders traurig. Sie denken an den einen oder mehrere Menschen, die ihnen fehlen. Sie trauern, weil Krieg und Diktatur ihnen einen nahestehenden Menschen und damit einen Teil ihres Lebens nahmen. Die Angehörigen können es sich nicht aussuchen, ob sie trauern wollen, sondern sie sind einfach traurig und vermissen ihre lieben Menschen. In immer weitere Ferne rücke der Kriegergedächtnistag für die Jüngeren.

Denn die Jüngeren haben die Menschen, die durch Krieg und Gewaltherrschaft gestorben sind nicht mehr gekannt. Um wen sollen wir heute trauern? Und warum? Und was bedeutet denn eigentlich „Kriegergedächtnistag“? Ist die Trauer an diesem Tag etwa darauf beschränkt, um die Angehörigen eines Volkes, also in Deutschland um die Deutschen, zu trauern?

Nein, das könne nicht mehr der Sinn sein, wenn von Volk gesprochen werde, sagte Musch. Es sei kein Tag der Staatstrauer, sondern ein Tag der gemeinsamen Trauer der Menschen. Und für diese Trauer bedarf es keiner direkten Verwandtschaft mit denen, die gestorben sind. Dieser Tag erinnere vor allem an das Leid und an den Tod der Menschen vor über 75 Jahren.

Zum Gedenken wurde im Stillen ein Kranz vor den Steintafeln, auf denen alle Toten dieser Kriege der Gemeinde Neufra aufgezeichnet sind, niedergelegt.

Vorstand Elmar Musch bat die Gottesdienstbesucher im Anschluss oder im Laufe des Tages den Opfern der beiden Weltkriege und der Gewalt des vergangenen Jahrhunderts die Ehre zu erweisen und auf dem Friedhof vor dem Ehrenmal in kurzem Gedenken zu verweilen.