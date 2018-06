Neufraer Schulleiterin geht in den Ruhestand

„Die Schulmeisterin hat bald ausgedient“, hat Eleonore Kerkhoff bei der Beratung des Grundschuletats im Neufraer Gemeinderat scherzhaft gesagt. Seit 1976 ist sie Lehrerin an der Fehlatal-Grundschule, seit 13 Jahren als Schulleiterin. In einer Zusammenfassung schilderte sie die Veränderungen in den langen Jahren und wagte auch einen Ausblick in die Zukunft.

„Lange Jahre wurden die Räume und Gefahrenpunkte in der Grundschule nur stiefmütterlich betrachtet“, begann die Schulleiterin ihre Ausführungen und schilderte dann die umfangreichen Bemühungen und die erfolgreiche Sanierung in den vergangenen Jahren. Mit Fotos zeigte sie die Brennpunkte und zählte die Veränderungen auf, zum Beispiel: Einrichtung Leseecken, Mehrzweckraum, Sicherheit im Busverkehr usw. Die Schule leistet mit der Begegnung von Jung und Alt einen positiven Beitrag, dazu zählen auch verschiedene Kooperationen mit örtlichen Vereinen.

Wegen schrumpfenden Schülerzahlen werden 2015 zum ersten Mal die Klassen 1 und 2 als zwei Kombiklassen geführt. Doch immerhin: Langfristig ist mit 50 bis 60 Schülern jährlich zu rechnen. Das bedeutet: „Die Schule bleibt im Dorf“, erklärte die Schulleiterin. Eleonore Kerkhoff ist sich sicher, dass sich die Ganztagesschule durchsetzen wird. Aktuell läuft das Bewerbungsverfahren zur Schulleiterauswahl. „Es stimmt uns optimistisch, dass dafür mindestens eine Bewerbung vorliegt“, ergänzte dazu Bürgermeister Reinhard Traub.

Der Gemeinderat war sich einig: „Mit der Grundschule im Dorf hängt auch das Dorfleben und die Zukunft der Vereine zusammen.“ Mit großer Freude wurde gemeinsam bestätigt, dass die Fehlatal-Grundschule „eine Schule zum Wohlfühlen ist, und dass die Lehrer gerne daran mitarbeiten.“

Vor dieser grundsätzlichen Diskussion geriet der Grundschuletat 2016 etwas in den Hintergrund. Mit seit Jahren 19 000 Euro gilt in Neufra der Etat als „sehr gut“. Dieser Betrag wird auch im Jahr 2016 im Haushaltsplan stehen.