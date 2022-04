Die Kleinkunstveranstaltung „Neufraer Kleinkruschtabend“ findet am Samstag, 7. Mai, ausnahmsweise nicht im Pfarrheim, sondern in der Festhalle in Neufra statt.

Auf der Bühne wird der Musik-Kabarettist Helmut A. Binser stehen. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass um 19 Uhr. Vorverkauf ausschließlich im Gasthof Lamm in Neufra.