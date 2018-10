Neufraer Grundschüler laufen zu Höchstform auf

„Ich bin nicht oft sprachlos. Aber das haut mich um“, mit Tränen in den Augen nahm Evi Clus, Gründerin der Angelo Stiftung, den Spendenscheck mit dem sagenhaften Betrag von 4391 entgegen, den die Grundschüler beim Sponsorenlauf beim Neufraer Dorffest erlaufen hatten.

Die spontane Idee zum Sponsorenlauf im Rahmen des Neufraer Dorffestes entstand zwei Wochen vor dem Dorffest. Sonja Krauser vom Schulförderverein nahm Kontakt mit Sylvia und Tom Scholz vom Lauftreff des TSV Neufra auf, die regelmäßig mit den Kindern trainieren. Auch Schulleiterin Tatjana Denkinger war begeistert von der Idee, Bürgermeister Reinhard Traub sagte ebenfalls Unterstützung zu und so wurde in aller Kurzfristigkeit die Planung aufgenommen.

Die Bauhofmitarbeiter wiesen die Strecke aus, eine Runde war in etwa 400 Meter lang. Die Dauer des Laufs wurde auf zwanzig Minuten festgelegt und pro erlaufener Runde war ein vom Laufpate selbst gewählter Geldbetrag fällig. Die Kinder suchten sich ihre Paten, die recht großzügig waren. „Von einem Euro bis zu 25 Euro pro Runde war alles dabei, insgesamt haben 118 Paten und Sponsoren unsere Schüler unterstützt“, blickt Sonja Krauser zurück. „Ich dachte, die Kinder schaffen etwa drei bis sechs Runden“, Schulleiterin Tatjana Denkinger hatte die Ausdauer ihrer Schüler völlig unterschätzt. Insgesamt liefen die 36 Schüler sage und schreibe 254 Runden, der schnellste Schüler schaffte 13 Runden, gefolgt von einer ganzen Gruppe, die elf Runden rannte.

„Wir mussten die Kinder teilweise bremsen, so engagiert sind manche gelaufen“, sagte Sonja Krauser schmunzelnd. Zusätzlich zu den Rundengeldern stockten viele Neufraer Gewerbetreibende den Betrag mit einer großzügigen Spende auf, so dass die strahlenden Schüler den Spendenscheck von 4391 Euro an die zutiefst gerührte Evi Clus überreichen konnten. Der Refrain vom Abschlusslied des Kinderchors zur feierlichen Übergabe hätte passender nicht sein können: „Mir reisset Bäume raus, wo gar koine send.“