Neufra wirbt um Zuschüsse für Feuerwehr

Bei ihrem Antrittsbesuch in Neufra hat Landrätin Stefanie Bürkle ein strammes Besuchsprogramm absolviert. Neben den beiden größten Firmen in der Gemeinde besuchte sie gemeinsam mit ihrem Fachbereichsleiter für Kommunales und Nahverkehr, Max Stöhr, die Fehlatal-Grundschule, die Turn- und Festhalle, das Feuerwehrgerätehaus sowie den katholischen Kindergarten. Zum Abschluss der Besichtigungstour führte sie ein Abstecher in den Ortsteil Freudenweiler.

Bei der Firma Cemed im Gewerbepark mit ihren 60 Beschäftigten bekamen die beiden Gäste einen Einblick in die Entwicklung und die Strukturen des Betriebs. CeMed versorgt Krankenhäuser mit OP-Komplettsets. Die beiden Geschäftsführer Claus und Peter Lang wiesen aber auch auf den zunehmenden Platzmangel im Betriebsgebäude hin. Ihr sei das versteckt liegende Unternehmen bisher nicht aufgefallen, obwohl sie schon oft durch Neufra gefahren sei. Weiter führte die Besichtigungstour ins Gewerbegebiet Hochberg zur Firma Blickle. Geschäftsführer Reiner Leins führte die Besuchergruppe durch die beiden Produktionslinien Sondermaschinenbau und Bau von Standard- und Sonderwerkzeugen.

Landrätin verspricht: Werde Neufra nicht vergessen

Im Feuerwehrgerätehaus, in dem auch viele Vereine ihre Vereinsräume haben, machte Bürgermeister Traub in Anspielung auf einen noch zu stellenden Antrag auf Ausgleichsstockmittel die Landrätin auf den anstehenden Sanierungsbedarf aufmerksam. Eindringendes Wasser und statische Probleme verursachen zunehmend Schäden an der Bausubstanz. Zum Abschluss der Rundreise durch die Gemeinde führte Bürgermeister Traub seine Gäste in den Ortsteil Freudenweiler und sprach die dortigen Probleme an, wie beispielsweise die Versorgung mit schnellem Internet.

Vor dem Empfang für alle interessierten Einwohner in der Turn- und Festhalle stellte sich Landrätin Stefanie Bürkle den Fragen der Neufraer Gemeinderäte und blieb ihnen in angenehmer Atmosphäre keine Antwort schuldig.

Zum Empfang mit den Bürgern in der Turn- und Festhalle in Neufra erwarteten bereits viele Interessierte die neue Landrätin. Neufra sei ihr nicht fremd, da sie auf dem Weg zum Heimatort ihres Mannes, einem Teil-ort von Haigerloch, regelmäßig durch die Gemeinde fahre, sagte sie. Neufra müsse aufgrund der Randlage im Landkreis keine Angst haben, vergessen zu werden. Sie werde sich in gleicher Weise für alle Gemeinden an den Kreisgrenzen einsetzen, wie sie dies für alle anderen Städte und Gemeinden im Kreis tue.

Anschließend ging Frau Bürkle auf mehrere Schwerpunkthemen des Landkreises ein. So werde die medizinische Versorgung im ländlichen Raum zunehmend schwieriger. Sie setze hier zukünftig verstärkt auch auf die medizinischen Versorgungszentren, um die ambulante Versorgung der Bevölkerung gewährleisten zu können.

Zum Abschluss stand Landrätin Bürkle etwa 80 Neufraer Bürgern im Rahmen einer Fragerunde Rede und Antwort. Neben einem Lob von Frau Eisele an die Landrätin für die medizinische Versorgung an den medizinischen Versorgungszentren klang durch Herrn Lude Kritik an der Arbeit der kassenärztlichen Vereinigung durch.

Zwei junge Ärzte für Gammertingen

Landrätin Bürkle führte aus, dass die Einflussmöglichkeiten des Landkreises an der örtlichen Versorgung mit Allgemeinmedizinern begrenzt seien. Hierfür sei zuallererst die kassenärztliche Vereinigung zuständig. Dennoch freue sie die Nachricht, dass für Gammertingen ein junges Ärzteehepaar gewonnen werden konnte.

Frau Kerkhoff merkte an, dass es im Nachbarkreis möglich sei, Sperrmüll kostenlos an bestimmten Terminen abholen zu lassen. Dieser Frage werde sie sich annehmen, sagte Bürkle.