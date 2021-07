Neufra will Tempobeim schnellen Internet

Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung als Gesellschafter der BLS Breitbandversorgungsgesellschaft im Landkreis Sigmaringen grünes Licht gegeben, damit diese sich an der OEW-Breitband GmbH beteiligen kann.

Der Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke (OEW) plant derzeit die Gründung dieser OEW-Breitband GmbH, deren Ziel es ist, den kommunalen Breitbandausbau zu beschleunigen. Bürgermeister Reinhard Traub erläuterte die Ausgangslage und den derzeitigen Sachstand der BLS, ein Zusammenschluss von Kommunen aus den Landkreisen Sigmaringen, Biberach, Reutlingen, Tuttlingen und Konstanz.

Ziel des Verbundes war und ist es, mit der Errichtung von Glasfasernetzen die Versorgung von Betrieben, Haushalten und sonstigen Nutzern mit schnellem Internet zu sichern. Obwohl es schon 2013 seitens der OEW Überlegungen gab, eine Breitbandgesellschaft zu gründen, war das aufgrund früherer beihilferechtlicher Vorgaben und Förderrichtlinien nicht möglich, denn Bau und Betrieb mussten zwingend getrennt sein, außerdem waren privatrechtliche Unternehmen nicht förderfähig. Traub hob hervor, dass sich dies seit 2019 geändert habe, sodass die neuen Bundes- und Landesförderprogramme nun mit dem Breitbandausbau „kompatibel“ seien. Auch die Förderung von in kommunaler Hand liegenden Unternehmen, die privatrechtlich organisiert seien, ist nun möglich.

Der Bürgermeister verdeutlichte die enormen Investitionen, die ein flächendeckender Breitbandausbau erfordert, doch es gebe Investoren, die an langfristigen Investitionen sehr interessiert seien. „Deshalb will die OEW eine Breitband-GmbH für den Breitbandausbau gründen, an der sich auch die BLS beteiligen kann und soll“. Traub sieht in der Bündelung der Kräfte „einen enormen Schub für die kleineren Gemeinden“. Außerdem würde „deutlich mehr Schwung in das Vorhaben kommen!“ Mit der finanziellen Hilfe der OEW-Breitband GmbH wäre der Glasfaserausbau der Kommunen in „den grauen Flecken“ der Region mit einer Geschwindigkeit möglich, die mit der aktuellen Konstellation nicht erreicht werden könne. Der Ausbau erfolge im Betreibermodul und die Infrastruktur bleibe in kommunaler Hand. „Damit hat die kommunale Seite Einfluss auf die Gestaltung der Netzbetriebsverträge, einschließlich der Endkundenpreise“, ist sich der Bürgermeister sicher. Die Corona-Krise habe deutlich vor Augen geführt, wie wichtig die Glasfaserinfrastruktur ist, sagte Traub. Mit diesem Engagement würden die Gesellschafter der BLS für gleiche Lebensverhältnisse im ländlichen Raum sorgen. Allerdings muss der Beitritt der BLS zur OEW-Breitband GmbH von der Gesellschafterversammlung der BLS erst beschlossen werden.