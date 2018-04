Neufra kommt ohne neue Kreditaufnahme aus

Das Verkehrs-Chaos aufgrund des Messestarts der Aero ist am Mittwoch ausgeblieben. Dafür beklagen immer mehr Menschen aus der Kitzenwiese, dass sich 40-Tonner in den Wohnstraße verirren und in Vorgärten wenden müssen. Die Polizei schiebt es auf die Fahrer, die ihren Navigationsgeräten mehr vertrauen als den Umleitungsbeschilderungen.

Der Messeverkehr lief am Mittwochvormittag einwandfrei, wegen der Baustelle auf der B 31 zwischen Friedrichshafen Ost und Eriskirch waren die Umeitungsstrecken zwar stark belastet, weder die Polizei ...