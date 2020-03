Neufra investiert in seine Feuerwehr

Bei der Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Neufra standen kürzlich neben der Wahl des Vorstands ein Rückblick auf das vergangene und ein Ausblick auf das kommende Jahr auf dem Programm. Zudem wurden Mitglieder geehrt und befördert. Bürgermeister Reinhard Traub überbrachte zudem die Zusage für Investitionen.

Die Freiwillige Feuerwehr Neufra hat zurzeit 89 Mitglieder, davon in der Einsatzabteilung Neufra 36 Männer und drei Frauen, in der Abteilung Freudenweiler 12 Männer, in der Altersabteilung 18 Männer und in der Jugendfeuerwehr 16 Jungs und drei Mädchen sowie einen Notfallseelsorger. Kommandant Wolfgang Hack erinnerte daran, dass die Feuerwehr, die in diesem Jahr 95 Jahre wird, 2024 groß feiern könne: „99 Jahre Freiwillige Feuerwehr und 180 Jahre Feuerwehrwesen in Neufra.“ Schließlich sei belegt, dass im Jahr 1844 145 Mann der Pflichtfeuerwehr beim Brand in Ebingen und 1846 beim Brand in Veringenstadt 60 Mann eingesetzt waren.

Das vergangene Jahr sei ein „einsatzarmes, aber dennoch ereignisreiches Jahr“ gewesen. Durch Fortbildungen brachten sich die Feuerwehrleute auf den neuesten Ausbildungsstand. Für die Abteilung Neufra nannte Abteilungsleiter Volker Schick die aktuellen Zahlen: 17 Proben und elf Einsätze, davon vier Brandeinsätze. Für die Abteilung Freudenweiler fasste Matthias Bitzer das Wichtigste zusammen. Von den zwölf Aktiven sind sechs Atemschutzgeräteträger. Neben 14 Proben und sieben Einsätzen, davon drei Brandeinsätze, standen, wie bei der Abteilung Neufra, verschiedene Veranstaltungen auf dem Programm. Volker Schick brachte auch den Bericht der Jugendfeuerwehr mit: Von den 19 Jugendlichen sind 16 männlich und drei weiblich. Sie übten ihr Können bei 24 Proben und zwei Arbeitseinsätzen. Er verabschiedete sich in diesem Amt und wünschte der neuen Jugendwartin Jacqueline Hailfinger und ihrem Stellvertreter Alexander Abt alles Gute für die Zukunft. Wunibald Leuze berichtete von den Aktivitäten der Altersabteilung. Sie vertrat unter anderem beim Hettinger Feuerwehrfest zusammen mit dem Bürgermeister die verhinderten Aktiven. Schriftführer Ralf Türk ließ das Jahr Revue passieren. Kassenwart Daniel Abt sagte am Ende seines Berichts, dass er nicht mehr für das Amt zur Verfügung stehe.

Vor der Entlastung dankte Bürgermeister Traub der Feuerwehr für ihren Einsatz. „Bei 1600 Einwohnern und 39 Feuerwehrleuten und bei 230 Einwohnern in Freudenweiler und zwölf Feuerwehrleuten stehen wir gut da.“ Wegen des Coronavirus habe man beraten, ob eine so wichtige Hilfsorganisation überhaupt Versammlungen abhalten dürfe. Weil sich die Lage statistisch besser zeige als im Zollernalbkreis, hätte man sich in Absprache mit dem Landratsamt dafür entschieden. Er brachte die gute Nachricht mit, dass die Gemeinde in die Feuerwehr investieren werde: 1,08 Millionen Euro sind für den ersten Bauabschnitt eingestellt. Hier seien vor allem das Dach und die notwendige Statik zu nennen. Dazu komme ein Mannschaftstransportwagen für 60 000 Euro und im nächsten Jahr ein Gerätewagen für 350 000 Euro.

Nach den Ehrungen wurden der erste Kommandant und sein Stellvertreter neu gewählt. Hack ist seit 20 Jahren erster Vorsitzender und ließ sich erneut aufstellen. Einen Gegenkandidaten gab es nicht. Michael Adler ist seit zehn Jahren zweiter Vorsitzender, auch er trat noch einmal ohne einen Gegenkandidaten an. Sie wurden in geheimer Wahl im wiedergewählt. Schriftführer Ralf Türk und zwei neue Kassenprüfer, Fabian Eisele und Alexander Jäckel, wurden mit Handzeichen gewählt. Da sich Daniel Abt als Kassierer nicht mehr zur Verfügung stellte, begann in der Sitzung die Suche nach einem geeigneten Kandidaten. Es fand sich jedoch keiner, der den „überschaubaren Aufwand“ auf sich nehmen wollte. Deshalb wird Daniel Abt das Amt zunächst kommissarisch für ein Jahr weiterführen.