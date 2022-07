Neufra feiert am 23. und 24. Juli Dorffest

Neufra feiert am 23. und 24. Juli das Dorffest auf dem Festplatz hinter dem Rathaus statt. Am Samstagabend wird um 18 Uhr das Fest mit dem Einzug der Kindergarten- und Grundschulkinder eröffnet. Nach dem großen Luftballonstart folgen Vorführungen der Kindergarten- und Grundschulkinder und der Kindertanzgruppe. Ab 19 Uhr gibt es im Rathaus eine Kinder-Disco. Für Tanz und Unterhaltung sorgen am Samstagabend ab 20 Uhr „Nobby’s Musictrain“, die mit Songs aus den vergangenen 50 Jahren, Country, Schlager, Pop und Rock unterhalten. Der Sonntag beginnt mit einem Festgottesdienst um 10.15 Uhr auf dem Festgelände unter Mitwirkung des Chores „imPuls“. Danach gibt es auf dem Festplatz den Frühschoppen mit dem Musikverein Neufra und im Anschluss Unterhaltung mit der Stadtkapelle Gammertingen. Ab 13.30 Uhr werden Luftballon-Bino und die Kinderturngruppe für Unterhaltung sorgen.

Die Neufraer Vereine werden an beiden Tagen verschiedene kulinarische Spezialitäten und Gaumenfreuden anbieten. Für Kinder gibt es eine Hüpfburg, Torwandschießen, Bierkistenstapeln, Baselangebote, eine Losbude und ein Soccerfeld mit Bubble-Ball. An beiden Tagen findet außerdem eine Tombola statt, hierbei gibt es viele tolle Preise zu gewinnen. Als Hautpreise winken eine Ballonfahrt, Segelflug-Rundflüge und viele mehr. Es können auch wieder Plätze für den beliebten Dorffestausflug gewonnen werden.

Die Hauptgewinner der Tombola werden am Sonntag um 17 Uhr verkündet.