Neufra erlässt Eltern die Kita-Gebühren

Eltern von Kindern, die normalerweise den Kindergarten St. Josef in Neufra besuchen, müssen für April und Mai keine Gebühren bezahlen – es sei denn, sie haben die eingerichtete Notbetreuung in Anspruch genommen. Den entsprechenden Beschluss fasste der Gemeinderat Neufra in seiner Sitzung am Dienstagabend.

Um eine Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, waren sämtliche Kindergärten in Baden-Württemberg am 17. März geschlossen worden. Einige wenige Eltern konnten die anschließend eingerichtete Notbetreuung in Anspruch nehmen, mittlerweile darf die Hälfte der Plätze wieder belegt werden. Aktuell gilt neben der Notbetreuung ein „reduzierter Regelbetrieb“, sodass seit dem 25. Mai wieder alle Neufraer Kindergartenkinder die Einrichtung besuchen können – wenn auch nur tageweise.

Am Dienstag hatte der Gemeinderat darüber zu entscheiden, wie die Gemeinde die Gebühren für die Zeit nach der Kindergartenschließung berechnet. Das Gremium entschied sich dafür, die Elternbeiträge für April vollständig zu erlassen. Die Gebühren für Mai werden allen Eltern erlassen, die nicht die Notbetreuung in Anspruch genommen haben. Für die Eltern der Kinder in der erweiterten Notbetreuung werden rückwirkend Beiträge abgerechnet – allerdings nicht in Höhe des regulären Monatsbeitrags. Stattdessen werden Kindergartengebühren nur für die Tage abgerechnet, an denen das jeweilige Kind die Notbetreuung tatsächlich in Anspruch genommen hat.

Der Beschlussvorschlag der Verwaltung wurde bei einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen angenommen.