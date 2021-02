Neufra besorgt eine Geschwindigkeitsmesstafel

In der jüngsten Sitzung des Gemeinderates in Neufra hat Bürgermeister Reinhard Traub bekanntgegeben, dass die Straßenverkehrsbehörde der Ausweisung einer weiteren Tempo-30-Zone in der Herdlestraße zugestimmt habe. Gemeinderat Werner Schmitz hatte die Geschwindigkeitsbegrenzung für dieses Straße angeregt.

Eine schlechtere Nachricht hatte Traub jedoch für den Bereich am Ortseingang von Freudenweiler kommend. Hier war der Wunsch, ab der Abzweigung nach Harthausen auf Tempo 70 zu reduzieren, um die Lautstärke und die Geschwindigkeit schon vor dem Ortsschild zu drosseln, zumal dort auch Gebäude stehen. Laut der Überprüfung durch die Straßenverkehrsbehörde ergab die Lärmberechnung an den Gebäuden jedoch, dass die grenzwertigen Dezibel zu keiner Zeit, weder tagsüber als auch nachts, überschritten werden. Auch das Verkehrsaufkommen, beruhend auf der letzten Zählung aus dem Jahr 2019, überschreitet mit 3655 Kraftfahrzeugen pro 24 Stunden nicht die Grenze. "Es bleibt dort also, wie es ist", so Bürgermeister Traub. Er gab weiter bekannt, dass die Gemeinde eine Geschwindigkeitsmesstafel anschaffen werde, die immer wieder an verschiedenen Stellen in Neufra und Freudenweiler aufgestellt werden soll und so sicher einen erzieherischen Effekt auf den Autofahrer ausüben werde.