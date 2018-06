Musikverein Neufra verabschiedet seinen langjährigen Dirigenten

Die Überraschung war gelungen. Der Musikverein Neufra bedankte sich bei Helmut Türk mit einem gemeinsamen Abendessen und verabschiedete ihn in den wohlverdienten musikalischen und gleichzeitig auch beruflichen Ruhestand. Am vergangenen Sonntag zogen die Musikanten vom Probelokal zum Haus ihres ehemaligen Dirigenten und spielten ihm ein Ständchen. Danach fuhren alle zusammen nach Burladingen ins Café Roder. Dort wurde fröhlich gefeiert, gut gegessen und getrunken und die Musiker gaben noch einige Lieder zum Besten.

Elisabeth Wittner bedankte sich in ihrer Rede bei Helmut Türk im Namen aller Musikkameraden für über 50 Jahre aktive Tätigkeit als Musikant, Vorsitzender und vor allem für 30 Jahre als Dirigent. „Es war eine schöne Zeit, in der sich Helmut Türk mit viel Herzblut für den Verein engagierte“, sagte Wittner. Es habe viele gemeinsame Unternehmungen neben den zahlreichen Proben und Auftritten gegeben.

„Der Musikverein war immer stolz auf seine gute Kameradschaft, die bei Ausflügen, Wanderungen und gemeinsamen Feiern vertieft wurde. Dazu hat Helmut Türk in seiner langen Laufbahn viel beigetragen“, so Wittner weiter. Elisabeth Wittner meinte, dass es leider solche Menschen wie Helmut Türk immer weniger gebe. Deshalb werde er wohl für immer derjenige sein, der für den Musikverein Neufra am meisten geleistet hat.

Als Dank erhielt der langjährige Dirigent von seinen Kameraden noch einen Reisekoffer mit einem kleinen Geldgeschenk als Beitrag für die vielen Reisen, die er mit seiner Frau Berta in seinem Ruhestand unternehmen möchte. Helmut Türk bedankte sich für den wunderschönen Abend und vor allem bei seiner Frau, die ihm in den vielen Jahren immer den Rücken freihielt und Verständnis dafür hatte, dass er so viel Zeit für seinen Musikverein opferte.