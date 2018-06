Musik und Schlachtplatte locken Besucher in die Festhalle

Das 16. Kirbefest des Musikvereins Neufra/Hohenzollern ist ein großer Anziehungspunkt gewesen. Mit schmissiger Blasmusik eröffnete die Stadtkapelle Gammertingen unter Dirigent Udo Pawtowski den Frühschoppen, und von da an hatten die Musikanten in Küche und Service alle Hände voll zu tun, um die vielen Gäste zu versorgen.

Neufraer und Gauselfinger Musikanten spielen auf

Markus Gschwandt vom Vorstandsteam des Musikvereins Neufra hatte die ersten Gäste begrüßt und freute sich auf einen unterhaltsamen Nachmittag. Die Turn- und Festhalle füllte sich nach und nach, und der Duft von köstlichen Schlachtplatten bereitete schon im Gang die Gaumenfreuden vor. Im zweiten Teil spielte dann die Musikkapelle Gauselfingen auf und setzte die musikalische Unterhaltung weiter fort. Der Musikverein Neufra ist ein sehr rühriger Verein und wirbt derzeit um Nachwuchs für die Jugendkapelle. In diesen Wochen werden sieben Jugendliche nach intensiver und erfolgreicher Ausbildung in der Jugendkapelle zu den aktiven Musikanten wechseln. Nach den Sommerferien werden neue Unterrichtsgruppen gebildet. Dann wird für die Kinder ab der zweiten Klasse Flötenunterricht in kleinen Gruppen angeboten. Für die Größeren wird das Erlernen eines Musikinstruments angeboten. Informationen dazu erteilt Jugendleiterin Stephanie Henkel.

Weitere Aktivitäten sind bereits geplant

Schon am folgenden Samstag wartet eine weitere Aktivität auf die aktiven Musikanten und ihre Angehörigen. Unter Leitung von Werner Tremmel wird eine Wanderung durch das Warmtal bei Emerfeld unternommen. Der Abschluss folgt dann im nahen Wilflingen. Und schon in Kürze beginnen die Vorbereitungen für das alljährliche traditionelle Weihnachtstheater. In diesem Jahr wird es zwei Aufführungen geben.