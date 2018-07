Der Musikverein Harthausen/Scher hat auch in diesem Jahr den Schuppen am Ortsausgang Richtung Neufra in einen Festplatz verwandelt. Das alljährliche Sommerfest „Back to Walters Schuppen“ bot ein größeres Zelt, eine neue Bühnen-Konstellation und dennoch die allseits bewährten Hütten der Vereine – dekoriert mit bunten Lampions und Lichterketten.

Los ging das Sommerfest in diesem Jahr bereits am Samstagnachmittag. Die fleißigen Helfer des Musikvereins rund um Vorstand Holger Lorrain waren Punkt 16 Uhr bereit, die Gäste zum Public Viewing mit Freibier zu begrüßen. Direkt nach dem Fußballspiel nahm das Fest seinen gewohnten Lauf. Der mit dem Bus angereiste Musikverein „Lyra“ Obernheim unter Federführung von Thomas Nell übernahm mit seiner Blasmusik für die musikalische Eröffnung.

Im Anschluss stand das diesjährige Highlight auf dem Programm: der Auftritt der Band „Leeeza“ mit Sängerin Lisa Strothmann. Sie und ihre vier Band-Mitglieder sorgten bis spät in die Nacht für gute Stimmung. Viele Gäste lobten „den rundum gelungenen Sommerabend“ mit abwechslungsreicher Musik und angenehmer Gastfreundschaft durch den Musikverein. Direkt weiter ging das Sommerfest am Sonntag. Bereits morgens sorgte die Trachtenkapelle Egelfingen-Emerfeld mit Dirigent Frank Metzger für zünftige Blasmusik zum Frühschoppen. Die zahlreichen Gäste konnten bei reichhaltigem Mittagstisch im Schatten der Sonnenschirme verweilen.

Die Kinder kamen dabei nicht zu kurz: Für sie gab es Hüpfburg, Dosenwerfen, Kinderschminken und vielen Mitmach-Aktionen.

Mittags übernahmen die Musikfreunde aus Veringendorf und die Musikkapelle Bitz die musikalische Unterhaltung. Anschließend ging wurde das WM-Finale übertragen. Insbesondere die Familie rund um den Vorsitzenden Lorrain hat das Spiel aufgrund der französischen Wurzeln eifrig verfolgt und anschließend natürlich gefeiert, sodass das Sommerfest einen schönen Ausklang für den veranstaltenden Musikverein und auch für die vielen Gäste fand.