Motorradfahrerin muss Auto ausweichen

Einem vom Fahrbahnrand anfahrenden Auto musste eine Motorradfahrerin am Donnerstag kurz nach 17 Uhr in der Rathausstraße in Neufra ausweichen, das teilt die Polizei mit. Die Fahrerin kam aus Richtung Freudenweiler und wollte an dem Renault Zoe am Straßenrand vorbeifahren, als dessen Fahrer unvermittelt anfuhr. Durch abruptes Bremsen verhinderte die 17-Jährige einen Zusammenstoß, verlor aber die Kontrolle über ihr Leichtkraftrad und stürzte. An ihrer Maschine entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Nach dem Unfall kam es zu einem Gespräch der Beteiligten, in dem man sich über die Unfallschuld nicht einig war. Als die 17-Jährige daraufhin vom Festnetzanschluss eines Anwohners die Polizei verständigte, nutzte der Renault-Fahrer die Gunst der Stunde und suchte das Weite. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt nun gegen den Flüchtigen.