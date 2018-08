Motorrad verursacht Auffahrunfall

Bei einem Unfall am Dienstag, 28. August, gegen 17 Uhr auf der Landesstraße 448 im Bereich Freudenweiler ist bei einem Motorrad und einem Auto ein Sachschaden von 8000 Euro entstanden. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, hatten mehrere Fahrzeuge kurz nach dem Ortsausgang Neufra verkehrsbedingt in Richtung Freudenweiler stark abbremsen müssen. Dies bemerkte ein nachfolgender 18-jähriger Motorradfahrer zu spät und fuhr beinahe ungebremst auf einen vor ihm fahrenden BMW auf. Am Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 3000 Euro.