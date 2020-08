Mit Zufriedenheit durchs Leben

Die älteste Einwohnerin von Neufra begeht mit Samstag, den 29. August, das seltene Fest ihres 100.Geburtstags. Die rüstige Rentnerin freut sich, im engsten Rahmen mit ihrer Familie den Tag zu verbringen.

Emilie Tremmel ist eine äußerst agile Person, die immernoch in ihren eigenen vier Wänden lebt, lediglich das Hören klappt nicht mehr so richtig. „Man muss halt ganz laut mit mir sprechen“, schmunzelt die betagte Dame. Geboren ist Emilie Tremmel, geborene Herre, am 29. August 1920 in Neufra. Sie wuchs mit einem Bruder, der sieben Jahre jünger war als sie und leider schon verstorben ist, in behüteten Verhältnissen auf.

Sie absolvierte die Volksschule und hatte im zarten Alter von 14 Jahren ihren Schulabschluss in der Tasche. Sie ging sofort zum örtlichen Trikotwarenfabrikanten in die Näherei und arbeitete dort zeitlebens. „46 Jahre hab ich als Näherin gearbeitet“, blickt sie zurück.

Ihr privates Glück fand sie mit ihrem Ehemann Eugen, den sie bei einer öffentlichen Hochzeit in Neufra kennenlernte. Der gebürtige Stuttgarter und gelernte Bäcker lebte und arbeitete nach seiner Entlassung aus französischer Gefangenschaft in Neufra. Das kam so, dass Eugen zusammen mit dem Neufraer Bäcker Daikeler in Gefangenschaft war und die beiden Freundschaft schlossen. Als Eugen entlassen wurde, bot der Neufraer seinem Freund an, doch seine Bäckerei in Neufra zu betreiben, bis er auch heim gehen dürfe. So landete Tremmel in Neufra und so lernten sich das spätere Ehepaar kennen. „Wir haben uns sofort ineinander verliebt", erklärt Emilie Tremmel bestimmt. Alsbald stellte sich der Kindersegen ein und dem Paar wurden drei Söhne geschenkt. Schon vor zwanzig Jahren verstarb ihr geliebter Ehemann, sagt die Seniorin mit feuchten Augen.

Sehr dankbar ist die hundertjährige Emilie Tremmel, dass ihre Familie sie täglich umsorgt und nach ihr schaut, so dass sie immer noch in ihren eigenen vier Wänden leben kann. Heute gratulieren ihr vier Enkelkinder und vier Urenkelkinder.

Auf die Frage nach dem Rezept für so ein langes Leben antwortet die Jubilarin sofort: „Man muss zufrieden sein und ein gutes Verhältnis miteinander pflegen“, ist sie sich sicher.