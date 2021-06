Messtafel soll Raser entlarven

Verkehrsberuhigung und Geschwindigkeitskontrollen sind in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Gegenstand der Diskussionen gewesen. Die Anschaffung einer 1700 Euro teuren Geschwindigkeitsmesstafel und die bevorzugten Straßen der Schnellfahrer, in der diese zum Einsatz kommen soll, waren ebenso Thema, wie die Einführung der 30er-Zone in bestimmten Straßen und zusätzliche Fahrbahnmarkierungen.

Für viele Autofahrer ist es sicher interessant zu erfahren, dass eine Geschwindigkeitsmesstafel, die einem mittels Digitalanzeige und Smileys den eigenen Fahrstil vor Augen führt, deutlich mehr kann, als das, was auf der Anzeige erscheint. So kann die Tafel die Geschwindigkeiten nicht nur in Fahrtrichtung, sondern auch in Gegenrichtung erfassen und direkt an die Straßenverkehrsbehörde leiten. Und wer denkt, er ist fein raus, wenn sich das Gerät im ausgeschalteten Zustand, also mit schwarzer Tafel, präsentiert, irrt. Denn die Apparatur kann nur scheinbar ausgeschaltet sein, aber trotzdem messen und Daten übermitteln.

Der Besitzer, in dem Fall die Gemeinde, kann sie so nutzen, um die Anzahl der Raser herauszufinden. Einer dieser „Rennstrecken“ in Neufra sei die Bergstraße, die aufgrund ihrer Geradlinigkeit gerne zum Schnellfahren verleitet. Im Fokus künftiger Messungen stehen auch die Friedhofstraße, die Alte Steige, die Gammertinger Straße sowie die Jahn-, Kirch- und die Rädlesbergstraße. Im Ortsteil Freudenweiler gehört die Ebingerstraße „zum alten leidigen Thema“, wie Bürgermeister Reinhard Traub sagte.

Beim Thema 30er-Zone diskutierte der Rat darüber, ob zusätzlich zu den Schildern noch Markierungen auf den Straßen angebracht werden sollen, die jedoch kostenpflichtig sind. Der Schultes wies darauf hin, dass in 30er-Zonen grundsätzlich die Rechts-vor-Links-Regelung gelte, und deshalb Markierungen eigentlich nicht nötig seien. „Die Rechtswirksamkeit geht von den Schildern aus. Das lernt jeder in der Fahrschule“, betonte er nachdrücklich. Denn die zusätzlichen Markierungen erforderten Zeit, Aufwand und Bürokratie, weil dies bei der zuständigen Straßenverkehrsbehörde beantragt werden muss. Markierungen erinnerten aber gerade in der Anfangszeit der Umstellung an das Langsamfahren, war eines der Argumente, das aus dem Gremium kam.

Letztendlich einigte sich der Rat darauf, nur an Gefahrenschwerpunkten Markierungen aufbringen zu lassen. So beispielsweise dort, wo die Tal- und Bergstraße in die Rathausstraße münden und dort sozusagen ein Straßendreieck bildet, dass etwas unübersichtlich ist und insbesondere bei Auswärtigen zu Irritationen führen kann. Ratsmitglied Ingo Schaberger erinnerte aber daran, „dass wir als Gemeinderat nur Vorschläge machen können. Entscheiden tut es die Straßenverkehrsbehörde, ob uns das passt oder nicht“. Zumindest, was die Messtafel anbelangt, sei der Rat Herr des Geschehens: „Hier können wir bestimmen, ob, wann und wie wir messen.“