Mann übersieht geparktes Auto

Ein 39-Jähriger ist am Samstag mit seinem Peugeot in der Ebinger Straße mit einem geparkten Opel kollidiert. Der Mann war laut Polizeibericht um kurz vor 18 Uhr von Neufra kommend in Richtung Bitz unterwegs.

Durch den Aufprall wurde der Opel auf einen Laternenmast aufgeschoben, wodurch ein wirtschaftlicher Totalschaden von etwa 8000 Euro entstand. Die Beifahrerin wurde vom Rettungsdienst vorsorglich zur ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Am Peugeot wird der Sachschaden auf etwa 10 000 Euro beziffert. Beide Fahrzeuge mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden.