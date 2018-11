Liebhaber präsentieren bunte Vögel

Der Vogelliebhaberverein Albstadt und Umgebung veranstaltet mittlerweile jedes Jahr eine bunte Vogelschau in der Turn- und Festhalle Neufra.

Anerkannte Züchter aus der Region von Mössingen bis Fridingen an der Donau stellten am Wochenende wieder ihre Lieblinge vor. Die Vogelzucht ist hier gut verbreitet, manchmal mühevoll und wird immer wieder von ganzen Familien intensiv betrieben.

Die Züchter brauchen vor allem Platz und Zeit, um die Tiere täglich zu versorgen und zu betreuen. Ein strenges Meldeverfahren und entsprechende Kontrollen sorgen für einen tierschutzgerechten Ablauf. Außer den Ausstellungswettbewerben halten sich die Vögel in mehr oder weniger großen Volieren auf und haben dort oft eine durchaus natürliche Umgebung.

Der Vorsitzende des Vogelliebhabervereins, Erwin Allseitz aus Benzingen (rund 80 Mitglieder), und Daniel Maurer, Verbandsvorsitzender der Vogelzüchter aus Fridingen/Donau, führten immer wieder durch die Ausstellung und erteilten gerne Auskünfte. Beide sind selbst langjährige Züchter und bringen viel Erfahrung mit. Alle Vögel sind in der Regel selbst gezogen und mit je einem Fußring gekennzeichnet.

Die Einzelbewertung erfolgt in vier Sparten: Sittiche, Exoten, Kanaren und MCE, dies sind Mischlinge, Carduelide und Europäer, vor allem Finken, Spatzen, Dompfaffen und Zeisige. Immer wieder treten besondere Farbschläge auf; diese werden dann beobachtet und durchlaufen ein Zulassungsverfahren. Aktuell gilt dies für die niedlichen Rotschecken als Kanarienvögel in verschiedenen Rottönen, aber auch für die kleinen und großen Wellensittiche als Farbwellensittiche mit bis zu 30 verschiedenen Farbschlägen.

Die weitere Rahmenschau zeigte in 17 großen Volieren aus Holz weitere besondere Arten und bunte Vögel. Die Verschläge sind naturnah geschmückt und weisen auch Waldbeeren und -früchte, Laub und weitere Naturmaterialien in verschiedenen Variationen auf. Mit ihren zum Teil leuchtenden Farben boten viele Vögel richtige Farbklekse in den Volieren.

Als richtige Anziehungspunkte wirkten drei neue Volieren aus Aluminium. Der Züchter Gustav Konnerth stellte hier als Raritäten und selten zu sehende Stücke in gigantischen Farben Zwergara, Inkakakadus und Rosakakadus aus.

Erwin Allseits bedankte sich bei Bürgermeister Reinhard Traub für die freundliche Unterstützung der Gemeinde bei der zweitägigen Präsentation und Vogelschau.