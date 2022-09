Ladekabel defekt: 150 000 Euro Schaden nach Brand

In Brand geraten ist am Samstag um kurz vor 6 Uhr ein Bett im Obergeschoss eines Gebäudes in der Schillerstraße in Neufra. Das teilt die Polizei am Montag mit.

Mehr als 40 Rettungskräfte im Einsatz

Die Ursache dafür war mutmaßlich ein technischer Defekt an einem Ladekabel, das zum Aufladen eines Smartphones an der Stromversorgung angeschlossen war. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr, von denen mehr als 40 vor Ort waren, löschten den Brand im Obergeschoss rasch und verhinderten damit eine Ausbreitung auf das restliche Gebäude.

Alle Bewohner befanden sich außerhalb des Wohnhauses und blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 150 000 Euro.