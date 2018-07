„Klostertaler“ kommen nach Neufra

Sie sind eine Legende der volkstümlichen Party-Szene, doch im Sommer 2010 ist Schluss mit lustig: Die Klostertaler lösen sich auf. Einen ihrer letzten Auftritte haben sie am Samstag, 3. Juli 2010, im Waldstadion in . Der Vorverkauf für dieses Open-Air beginnt am Mittwoch. Karten sind erhältlich beim FV per E-Mail an info@fv-neufra-donau.de sowie unter Fax (07371) 44248, bei allen Geschäftsstellen der Volksbank-Raiffeisenbank Riedlingen und der Kreissparkasse Regionaldirektion Riedlingen. Alle Infos gibt es unter www.fv-neufra-donau.de oder beim Vorsitzenden Norbert Selg unter Telefon (07371) 44204.