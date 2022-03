Kirchenchor überreicht Spende für Orgelrenovation

Bei seiner Generalversammlung im November 2021 ist der Kirchenchor Neufra stillgelegt worden. Die Zahl der Sängerinnen und Sänger, die noch ganz aktiv am Notenblatt hingen, war durch die Altersstruktur und den Mangel an Neuzugängen so dezimiert, dass sich der Chorgesang nicht mehr aufrechterhalten ließ.

Die Männerstimmen fehlten fast komplett und bei den Frauenstimmen gab es zu große Lücken. Angesichts dieser bedrängenden Tatsache hat der Chor den Entschluss gefasst, im Pfarramt eine Stilllegung zu beantragen. Das Geldvermögen von 4200 Euro wurde nach einhelligem Beschluss der Generalversammlung – dem Vorschlag des Vorstands entsprechend – für die am 19. April beginnende Orgelrenovation zur Verfügung gestellt. Mit diesem Spendenbetrag zeigt der Kirchenchor seine tiefe innere Verbundenheit mit der „Sacra musica“.

Mit der Überreichung der Zelterplakette, die nur in seltenen Fälle übergeben wird, konnte der Chor noch ein letztes Mal sein Wirkungszeit seit dem Jahr 1888 Revue passieren lassen.

Es war ein schmerzlicher Moment, sich eingestehen zu müssen, dass nach einer langen und traditionsreichen Zeit der Kirchenchor sich nicht mehr halten kann. Chor und Pfarrgemeinde bedauern diese Entwicklung zu tiefst, denn der Kirchenchor hatte viele Fixtermine im Kirchenjahr und war nicht mehr wegzudenken.

Am Freitag vergangener Woche überreichte der Vorstand mit seinem Vorsitzenden Horst Acker, der Kassiererin und Schriftführerin Gertrud Voppichler, dem Beisitzer Johann Röck und dem Präses Matthias Kopp an Pfarrer Drescher die Unterlagen und Dokumente des Kirchenchors und den großzügigen Geldbetrag von 4200 Euro für die Orgel. Mit einem Glas Sekt wurde dieser historische Moment besiegelt. Die ruhende Vorstandschaft sicherte ihre tatkräftige Unterstützung der Pfarrei weiterhin zu und hofft, dass es eines Tages wieder einen klassischen Kirchenchor in der Pfarrei aktiv sein wird.