Kirchenchor Neufra trotzt dem Mitgliederschwund

Der Kirchenchor Neufra hat seine Generalversammlung abgehalten und die Versammlung mit einem gemeinsam gesungenen „Ubi caritas“ eröffnet. Vorsitzender Horst Acker konnte dazu auch Pfarrer Drescher und Pastoralreferent Matthias Kopp begrüßen und dazu die wenigen, aber treuen Sänger willkommen heißen.

Einige Ausfälle im vergangenen Jahr – krankheitsbedingt, aber auch dem Alter geschuldet – haben den Kirchenchor an den Rand des Existenzminimums gebracht. Trotz allem äußerte Acker den Wunsch, dass viele dem Chor weiter die Stange halten, damit dieser noch eine Weile bestehen kann.

An allen Hochfesten in Aktion

Getreu der Lebensweisheit, „Wer den Mut verliert, ist eh verloren“, wählten die Mitglieder die Vorstandschaft auf weitere zwei Jahre in bisheriger Besetzung wieder. Horst Acker bleibt Vorstand, Helma Eisele Stellvertreterin, Gertrud Voppichler übernimmt die beiden Ämter der Schriftführerin und Kassiererin und Johann Röck bleibt als Beisitzer im Vorstandsteam. Wie aktiv der Kirchenchor im vergangenen Jahr war und wie sehr er das kirchliche und Leben geprägt hat, zeigte Gertrud Voppichler die Schriftführerin auf. An allen Hochfesten und bei verschiedenen kirchlichen Anlässen trat der Kirchenchor in Aktion – sang zur Ehre Gottes, zur Freude der Gottesdienstbesucher, und umrahmte feierlich die Liturgie. Bei allen Trauerfeiern im vergangenen Jahr sang der Chor in kleinerer Besetzung und gab den Feiern ebenso einen würdigen Rahmen.

Chorleiterin Anni Metzger sprach ihren Chormitgliedern ihren Dank den vielfältigen Einsatz im vergangenen Jahr aus. Sie sprach aber auch die anstehenden Probleme an. Sie möchte in nächster Zeit erproben, wie der Chor in der jetzigen Besetzung noch klingt und situationsbedingt auf zweistimmiges Liedgut umstellen.

Pfarrer Drescher und Matthias Kopp dankten der Vorstandschaft und allen Sängern für ihre Treue und vielfältigen Beitrag zum kirchlichen Leben. Klein, aber zuverlässig, es gab nie einen Ausfall in den vergangenen Jahren, diese Feststellung traf Matthias Kopp als Präses des Kirchenchores. Er ermunterte die verbliebenen Mitglieder zusammenzuhalten. „Wir sind froh, dass ihr noch singt.“