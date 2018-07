Kinder prägen bei der Eröffnung das Bild des Dorffestes

Bei den Vorbereitungen zum Neufraer Dorffest sind, statt der riesengroßen Sonnenschirme kurzfristig noch Regenschirme, zum Einsatz gekommen. Nach tagelangen sommerlichen Temperaturen und Trockenheit schlug das Wetter zum Wochenende hin um. Ein Zelt im Gewerbepark wurde aufgebaut, um den Teilnehmern Sicherheit vor dem Regen zu geben. Eine Arbeitsgemeinschaft zahlreicher örtlicher Vereine sorgte für ein gutes Angebot und die Aktivitäten waren gut verteilt und organisiert. Mit Gummistiefeln und Regenkleidung marschierten die Kinder zur Eröffnung ein, das bunte Bild war geprägt von unzähligen Luftballons. Manche konnten den Start gar nicht erwarten und gingen schon vorher auf die Reise.

„Recht herzlich willkommen“, sagte Bürgermeister Reinhard Traub zur Begrüßung. Sein Dank galt allen Helfern und besonders auch den beiden Hauptorganisatoren Matthias Kopp und Armin Dietmann. Mit dem Lied „99 Luftballons“ zog ein langer Zug von Kindergarten- und Schulkindern durch das Zelt und vor die Bühne, und dann wurden mit großem Applaus die bunten Ballone gestartet. Weil die anhängenden Karten schon etwas nass geworden waren, erhoben sich einige Ballone nur mühsam in den Abendhimmel, andere blieben gleich in niedriger Höhe an den umstehenden Bäumen hängen. Mit großer Begeisterung eröffneten der gemeinsame Chor von Kindergarten und Schule das Dorffest mit „Herzlich willkommen“ von Volker Rosin. Danach folgte traditionell und mit Begleitung vieler Erwachsener das „Neufraer Lied“ mit den Zeilen: „Dass mir vo Nuifra send, des wois jo jedes Kend, halli hallo. Mir reissat Bemla raus, halli hallo, wo koine send ...“ Eine ganz andere Generation vertraten zwölf Frauen der Senioren-Tanzgruppe Neufra, die mit viel Beifall begleitet gleich vier Tänze aufführten. „Tanzen macht Spaß“, ist ihr Motto und entsprechend zeigten sie locker und flott nette Formationen und bewegte Schritte. Der anhaltende Regen tat dem ganzen Festbetrieb keinen Abbruch und bei frischen 15 Grad Außentemperatur stieg die Stimmung und Lautstärke immer mehr an.

Die Kinder wurden mit frischen Waffeln versorgt, die Fritteuse für die Pommes hatte Hochbetrieb und die Angebote an Speisen und Getränken wurden reichlich ausgenutzt. Über dem ganzen Festplatz ertönte angenehme musikalische Unterhaltung. Der Sonntag startete mit dem Festgottesdienst in der Pfarrkirche unter Mitwirkung des Chors Impuls. Der Regen hatte nachgelassen und so zogen die Besucher zum Dorffest bald in großen Scharen in den Gewerbepark. Traditionell spielte der Musikverein Neufra zum Frühschoppen auf. Die Losbude war fast dauernd von Menschentrauben belagert, immerhin gab es attraktive Preise mit doppelten Gewinnchancen. Die Wolken hellten sich immer mehr auf, als um 13.15 Uhr im Obergeschoss des Rathauses die lokalhistorischen Ausstellungen „Geplanter Militärflugplatz beim Birkhof“ und „50 Jahre Bau Albstollen der Bodensee-Wasserversorgung“ eröffnet wurden. Filmvorführungen unter dem Titel „Wasser für Millionen“ ergänzten diese Angebote. Auf Interesse stießen auch die Präsentationen des Neufraer Künsterlerehepaares Anja David und Hannes Bozic. Unter dem Künstlernamen „Malajoni Kunst Dagegen“ wollten sie aufrütteln und zu Fragen reizen. Mit dem deutlich umfangreicheren Programm zog das Dorffest auch mehr Besucher an, die ihre Freude an den vielfältigen Angeboten hatten.