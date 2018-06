Junge Lehrerin wird Rektorin an der Fehlatalgrundschule in Neufra

Die Fehlatalgrundschule in Neufra hat wieder eine feste Rektorin: Wie das zuständige Schulamt in Albstadt mitteilt, wurde Tatjana Denkinger, die bisherige kommissarische Leiterin, am Mittwoch mit sofortiger Wirkung ernannt. Die Urkunde überreichte ihr Schulamts-Leiter Gernot Schultheiß. „Frau Denkinger ist insgesamt seit vier Jahren an der Fehlatalgrundschule tätig. Sie kennt deshalb die Abläufe, die Lehrkräfte der Schule sowie die örtlichen Gegebenheiten und Ansprechpartner in der Gemeinde und in den Vereinen“, begründet Schultheiß die Entscheidung.

Bereits seit Februar 2017 hatte Tatjana Denkinger die kleine Grundschule kommissarisch geleitet. Im Dezember 2017 habe sie sich entschieden, sich als Nachfolgerin von Frau Rädle zu bewerben. Sie freue sich auf die neue Herausforderung, sagt die noch sehr junge Rektorin: „Obwohl ich noch nicht allzu lange im Schuldienst bin, möchte ich mich neuen Herausforderungen stellen und eine persönliche und berufliche Weiterentwicklung erfahren, indem ich nun mehr Verantwortung übernehme.“ Der Fehltalgrundschule sei sie schon immer sehr verbunden gewesen.

Denkinger wuchs selbst in Neufra auf und besuchte die Grundschule von 1995 bis 1999 als Schülerin. Am Gymnasium in Gammertingen machte sie 2009 ihr Abitur. Ihr Studium zur Lehrerin an Grund- und Hauptschulen absolvierte sie an der Pädagogischen Hochschule in Weingarten. Im Referendariat war sie wieder an der Fehlatalgrundschule und an der Laucherttalschule in Gammertingen tätig. Die zweite Dienstprüfung legte sie am Staatlichen Seminar für Didaktik und Lehrerbildung in Albstadt im Juli 2015 ab. Seitdem ist sie an der Fehlatalschule tätig.

In ihrer Freizeit engagiert sich Tatjana Denkinger in der katholischen Kirchengemeinde. Sie ist zudem Mitglied im TSV Neufra und im Burgnarrenverein. Zudem engagierte sie sich im Schulförderverein und im Turn- und Festhallenförderverein in Neufra. Tatjana Denkinger ist ledig und wohnt inzwischen mit ihrem Partner in Hechingen.