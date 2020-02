Jugendliche werfen Scheibe von Wohnwagen ein

In der Jahnstraße in Neufra haben offenbar vier Personen die Scheibe eines Wohnwagens eingeworfen. Der Vorfall ereignete sich laut Zeugenaussagen am Sonntag gegen 2 Uhr. Die vier mutmaßlichen Tatverdächtigen konnten zunächst flüchten, wurden dann aber wenig später von Sicherheitskräften im Bereich des Neufraer Bahnhofs angetroffen und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Es handelte sich hierbei um Jugendliche zwischen 16 und 17 Jahren, die leicht alkoholisiert waren. Die Polizei vermittelt nun gegen die vier polizeibekannten Personen wegen des Verdachts des versuchten Einbruchdiebstahls.