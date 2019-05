Hund eines Postkunden beißt eine Pakezustellerin

Während der Entgegennahme eines Paketes ist am Freitagnachmittag gegen 13.30 Uhr im Ortsgebiet der Angriff des Hundes eines Postkunden auf eine 26-jährige Paketzustellerin geschehen. Das teilt die Polizei mit. Bevor der Hundehalter eingreifen konnte, sprang der Hund an der Mitarbeiterin der Deutschen Post empor und biss zweimal zu. Die Postmitarbeiterin erlitt Bisswunden und musste sich deshalb in ärztliche Behandlung begeben. Sie ist daher bis auf weiteres arbeitsunfähig.