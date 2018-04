Hilde und Werner Eisele feiern goldene Hochzeit

Mit einem Gottesdienst in der Neufraer St. Mauritiuskirche um 17 Uhr feiern am Freitag, 27. April, Hilde und Werner Eisele das besondere Fest der goldenen Hochzeit. Vor genau 50 Jahren gaben sich die beiden das Jawort, ebenfalls in der Neufraer Kirche.

Für das gläubige Ehepaar hat die Kirche eine ganz besondere Bedeutung, schließlich sind sie sich auch über den Besuch des sonntäglichen Gottesdienstes, der bis heute zu ihrem Leben gehört, näher gekommen. Immer nach der Kirche standen die jungen Leute zusammen, Hilde und Werner haben dabei ihre Sympathie füreinander entdeckt, aus der schnell Liebe wurde. Mit der Heirat wurde die Liebe besiegelt, alsbald trat der Kindersegen ein. Zwei Töchter und zwei Söhne wurden dem Paar geschenkt, inzwischen gehören sieben Enkelkinder zur Großfamilie. Dass alle Kinder mit ihren Familien in Neufra und der nächsten Umgebung leben empfinden Eiseles als großes Glück.

Werner Eisele ist sehr stark im Neufraer Dorfleben und im Ehrenamt engagiert. 20 Jahre lang war er Mitglied des Gemeinderates, mehr als 40 Jahre bei der freiwilligen Feuerwehr, im Pfarrgemeinderat engagierte er sich zwei Perioden, das Altenwerk leitet er bis heute. Seine Zusatzqualifikation zum Diakon erwarb er im Jahr 2006 und führt dieses Amt mit großer Freude in der Seelsorgeeinheit Gammertingen-Trochtelfingen aus. Hilde Eisele geb. Wittner ist ebenfalls gleichermaßen ehrenamtlich sehr aktiv. Bei der katholischen Frauengemeinschaft war sie 30 Jahre lang in der Vorstandschaft aktiv, im Pfarrbüro arbeitete sie jahrelang als Pfarrsekretärin.

Den Tag der goldenen Hochzeit feiert das Paar bei bester Gesundheit mit der Großfamilie, Wegbegleitern und Freunden.