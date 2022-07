Gitarrenduo „Magic acoustic Guitars“ begeistert mit virtuosen Klängen

Vor einer überschaubaren Zuhörerzahl gaben die beiden Profimusiker von Magic Acoustic Guitars am Samstagabend eine weitere Kostprobe ihres Könnens. Der Sommerabend und die Kulisse des Kirchplatzes mit der imposanten Kirchenmauer der St. Mauritius bildeten den gelungenen Rahmen für ein weiteres Konzert der Extraklasse. Matthias Waßer und Roland Palatzky war die große Freude am Musizieren anzumerken, so dass bereits mit den ersten Stücken der Funke auf die Zuhörer übersprang.

Die beiden Musiker ergänzen sich fabelhaft. Matthias Waßer ist ein Gitarrenzauberer, der mit ausgefeilter Gitarren- und Fingertechnik alles aus seiner Gitarre herausholt. Dafür hat er seine Gitarre mit zusätzlichen Bünden umgebaut, die bis über das Schallloch hinausreichen. Somit gelingt es ihm seiner Gitarre bei erweitertem Tonumfang auch noch höchste, glasklare Töne zu entlocken. Seine Finger fliegen nur so über das Griffbrett. Roland Palatzky ist der kongeniale Partner, der auf seiner Flamenco-Gitarre den Rhythmus vorgibt und mit zahlreichen percussiven Elemente, wie Klopfen und Schaben, ein zusätzliches Schlagzeug unnötig werden lässt.

Das musikalische Spektrum der beiden Musiker reicht über alle Epochen und Genres hinweg. Von der Klassik, über Swing, Rock, Pop, Reggae bis hin zum Jazz. Selbst Melodien aus der Volksmusik und das Kinderlied „Hänschen klein" wurden geschickt und gehörfällig in die Arrangements eingearbeitet. Die Zuhörer bekamen Stücke wie Mozarts „Rondo alla Turca" in irrwitzigem Tempo und mit perkussiven Elementen, Glenn Millers zeitloser Swingtitel „In the Mood", ein Medley des Woodstock-Veterans Carlos Santana mit „Samba Pa Ti" und „Europa" oder Pink Floyds „Another Brick in the Wall" zu hören. Virtuose Stücke wechselten sich ab mit Balladen wie beispielsweise „Hello" von Lionel Richie.

Eigenkompositionen der beiden Künstler rundeten das Programm ab, wie beispielsweise die Ballade „Hubertus", bei der man sich in die alpenländische Idylle des Berchtesgadener Lands versetzt sah, oder „Daddy’s Girl" mit einem musikalischen Dialog zwischen Vater und Teenager-Tochter.