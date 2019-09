Gespannt auf die Zukunft

Es gibt Menschen, die kennt man dem Namen nach. Weil sie ein Amt bekleiden, ehrenamtlich engagiert sind oder weil sie einfach in der Öffentlichkeit stehen. Und manche von ihnen würde man gerne ein bisschen näher kennenlernen. In der Serie der Schwäbischen Zeitung Riedlingen stellen wir Menschen aus dem Verbreitungsgebiet Fragen, die nichts mit ihren Beruf oder ihrer Tätigkeit zu tun haben. Heute stellt sich Florian Rohr, Feuerwehrkommandant in Neufra, den Fragen der Schwäbischen Zeitung.

Was war Ihr Berufswunsch als Kind?

Pilot

Welches Ereignis hat Sie am meisten beeindruckt?

Die 100 Jahrfeier meines ehemaligen Arbeitgebers in München.

In welcher Epoche würden Sie gerne leben?

Im hier und jetzt finde ich es ganz gut. Ich bin auf die Zukunft gespannt, was noch alles auf uns zu kommt. (autonomes Fliegen)

Wann haben Sie sich zum letzten Mal so richtig gefreut?

Als wir den Auftrag zur Vergabe unseres Feuerwehrautos unterschrieben haben.

Welches Buch liegt auf Ihrem Nachttisch?

Karin Slaughter „Unverstanden“

Welchen Film können Sie immer wieder anschauen?

Die Filmreihe von Asterix und Obelix

Verraten Sie uns Ihren Lieblingsplatz? Und warum sind Sie gerne dort?

In Neufra an der Donau. Hier kann man perfekt vom Alltag abschalten und die Seele baumeln lassen.

Wem würden Sie gerne mal so richtig die Meinung sagen?

Gewissen Politikern

Was möchten Sie in Ihrem Leben unbedingt noch machen?

Die karibischen Inseln besuchen.

Wenn Sie einen Tag lang jemand anders sein könnten, wären Sie

… Florian Rohr. Ich bin zufrieden mit dem wie und was ich bin.