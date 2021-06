Fußgängersteg über die Fehla muss erneuert werden

Für den kleinen alten Fußgängersteg über die Fehla im nur den Einheimischen bekannten „Steinhart-Gässle“ hat das letzte Stündlein geschlagen. Wie der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen hat, muss das Brücklein aufgrund seines Zustandes erneuert werden.

Bürgermeister Reinhard Traub hat den Ratsmitgliedern das Angebot der Firma „Fiber-Tech“ GmbH aus Chemniz vorgelegt, die den neuen, sieben Meter langen und einen Meter breiten Übergang für einen Netto-Gesamtbetrag von 16 302 Euro erstellen will. Der Preis betrifft jedoch lediglich den Brückenüberbau einschließlich der Statikberechnungen, aber ohne Fundament.

Nach Meinung des Bürgermeisters sei kein aufwändiges Fundament nötig, was allerdings von Ratsmitglied Paul Göckel in Zweifel gezogen worden ist. Seine Beurteilung: „Das Fundament ist mehr als malad.“ Was nötig sei, werde sich beim Rückbau der alten Brücke zeigen und das könne sicher der Bauhof machen, war sich Traub sicher. Denn der Fußgängersteg, der mittels eines Privatwegs den Bach quert, brauche keine echten Lasten zu tragen, da er aufgrund seiner Breite von einem Meter nur von Fußgängern benutzt werden könne. Im Angebot der Firma ist der Überbau mit einer Nutzlast von 500 Kilogramm pro Quadratmeter enthalten und zwar nach dem Eurocode neun, das heißt ohne Auflastung für Fahrzeuge.

Weiter im Preis enthalten sind unter anderem Füllstabgeländer, Elsatomer-Lager mit unterer Platte, Lackierung und ein rutschhemmender PU-Belag. Die ausführende Firma empfiehlt in ihrem Angebot jedoch, „die Brücke gegen unbeabsichtigtes Befahren mit Pollern zu sichern“. Die kleine Brücke und der Privatweg werden gerne von der Bevölkerung genutzt, informierte der Schultes. Deshalb sei er mit der Besitzerfamilie wegen des Privatweges im Gespräch. Diese habe bereits die Bereitschaft signalisiert, sich mit der Gemeinde über einen Besitzerwechsel zu einigen. „Wenn es die Brücke nicht mehr gäbe, würden wir heftige Schelte einstecken müssen“, bekräftigte Ratsmitglied Werner Schmitz den Beschluss, den Übergang über die Fehla zu erhalten.