Feuerwehrgerätehaus in Neufra soll 2021 saniert werden

Die ersten vier Gewerke vom ersten Bauabschnitt zur Sanierung des Feuerwehrgerätehauses sind vom Gemeinderat in seiner Sitzung einstimmig vergeben worden. Die komplette Sanierung wird mit rund drei Millionen Euro veranschlagt, im ersten Block wurden Arbeiten mit 240 000 Euro vergeben.

Das Gebäude aus dem Jahr 1979 weist seit einiger Zeit erhebliche Alterserscheinungen auf. Der Betonkörper vom Gebäude ist beschädigt und bröckelt ab, auch die Dichtigkeit ist nicht mehr gegeben und auf lange Sicht wäre womöglich die Standsicherheit gefährdet. Daher hat der Neufraer Gemeinderat bereits im November 2019 beschlossen, finanzielle Mittel für die Grundertüchtigung des Gebäudes einzustellen. Der Zeitraum für die Komplettsanierung des Bestandgebäudes und der Anbau einer Fahrzeughalle ist mit rund drei Millionen Euro veranschlagt. Der Zeitraum für die Umsetzung wurde auf circa fünf Jahre festgelegt, wobei der erste Bauabschnitt zeitnah angegangen werden sollte.

Die Planungen der Großmaßnahme haben begonnen und Fördermittel wurden beim Ausgleichsstock beantragt. Nach der Bewilligung wurden nun die Arbeiten für den ersten Bauabschnitt konkretisiert und festgelegt. Die Ausschreibung, die Bürgermeister Reinhard Traub in der Sitzung vorstellte, umfasste die Gerüstbauarbeiten an die Firma Quadrex in Ammerbuch (29 400 Euro), die Dachdichtungsarbeiten an die Firma Albabdichtung aus Gammertingen (51 700 Euro), die Zimmerarbeiten an Firma Herre Holzbau aus Neufra (102 630 Euro) und die Klempnerarbeiten an die Firma Zippert aus Löchgau (51 500 Euro). Einstimmig vergab das Gremium die Arbeiten.

Das noch ausstehende Gewerk der Betonarbeiten wird im Januar vergeben, da die Submission der Angebote erst nach der Sitzung stattfand. Kämmerer Werner Rominger rechnet mit einem Betrag von rund 350 000 Euro für die Betonaußenfassade. Baubeginn ist für April 2021 vorgesehen und auch die Fertigstellung des ersten Bauabschnittes soll im nächsten Jahr erfolgen. Im Ausblick erläuterte Werner Rominger, dass der zweite Bauabschnitt für das Jahr 2024 geplant sei, immer vorausgesetzt, dass es die finanzielle Lage erlaube.

Ebenfalls im nächsten Frühjahr wird der neue Mannschaftstransportwaren der freiwilligen Feuerwehr Abteilung Neufra eintreffen. Die finale Besprechung zwischen dem Abteilungskommandanten und der Aufbaufirma Rotte fand derweil online statt, um die Ausstattung genau festzulegen. Die Kosten für das neue Fahrzeug beziffert der Finanzfachmann Rominger mit 64 000 Euro.