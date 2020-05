Fest zum Chorjubiläum fällt aus

Am kommenden Wochenende hätte der Neufraer Chor sein 40-jähriges Jubiläum mit einem großen Festakt und einem Chorkonzert feiern wollen. Doch daraus wird jetzt nichts. Wie so viele Veranstaltungen musste auch dieses Fest aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden. Da noch alles ungewiss ist, kann noch kein neuer Termin benannt werden. „Wir holen das aber bestimmt nach, in welcher Form auch immer“, erklären Chorleiterin Regina Schoßer und Ellen Lanz vom Vorstandsteam.

Etwas wehmütig ist Regina Schoßer schon, sollte die große Jubiläumsveranstaltung doch gleichzeitig ihr Abschied als Chorleiterin werden. Seit 18 Jahren hat die ausgebildete Chorleiterin zahlreiche Konzerte, Hochzeiten, kirchliche Hochfeste und viele weitere Veranstaltungen als musikalische Leiterin mit dem Chor sicher und voller Freude geleitet und dirigiert. Sie wollte zukünftig kürzer treten und dem Chor so „von der anderen Seite“ aus als Sängerin weiter treu bleiben, schmunzelt Schoßer. Daher hat sie sich für ihr Abschiedskonzert, welches am Samstagabend in der Halle in Neufra stattgefunden hätte, nochmal ganz besonders viele Gedanken gemacht: Lieder umgeschrieben und Chorsätze arrangiert und ein schönes, fröhliches Programm zusammengestellt.

„Simply the best“ lautete die Überschrift des Konzertes, welches sie mit den gut 50 Mitgliedern des Chors seit Januar intensiv und mit großer Begeisterung einstudierte. „Wir hatten alle große Lust auf das Konzert, trotz Fasnet und zahlreichen weiteren Veranstaltungen waren wir fast immer vollzählig bei den Proben“, bestätigt auch Ellen Lanz. Die weiteren Fest-Planungen, die seit einem Jahr in vollem Gange waren, waren schon ausgereift und in der Endphase, die Einladungen und Plakate waren fertig gestaltet. Am Freitag war ein Partyabend angedacht mit der Band „Die Millers“. Am Samstag hätte das Konzert stattgefunden und am Sonntag hätte ein Festgottesdienst des Chores, der ein fester Bestandteil der Pfarrgemeinde St. Mauritius Neufra ist, stattgefunden.

„Jetzt sind wir natürlich alle in der Bredouille, alles ist in der Schwebe“ gibt Regina Schoßer zu bedenken. „Man merkt jetzt auch ganz besonders, was einem fehlt ohne Chorprobe“, sagt auch Ellen Lanz. Trotzdem sind die beiden Frauen optimistisch und wollen keinesfalls den Kopf in den Sand stecken.

Und für Regina Schoßer ist klar, dass sie nicht einfach so, ohne Abschied, als musikalische Leiterin aufhören möchte. „Vielleicht feiern wir dann halt im nächsten Jahr das 40-plus-1-Jubiläum in einer anderen Form“, fragen sich die beiden Frauen. Auf jeden Fall sollen der Abschied der langjährigen Chorleiterin und das 40-jährige Jubiläum zu einem späteren Zeitpunkt würdig gefeiert werden.