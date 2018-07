Fehlatal-Grundschule Neufra: 29-Jährige wird jüngste Rektorin im Kreis

Die Fehlatal-Grundschule in Neufra blickt auf unruhige Zeiten zurück. Noch vor knapp einem Jahr war niemandem klar, wie es um die Zukunft der kleinen Schule bestellt sein würde. Jetzt wurde die 29-jährige Tatjana Denkinger offiziell als Rektorin ins Amt eingeführt. Sie ist die jüngste Rektorin beim staatlichen Schulamt in Albstadt. Eltern, Kollegen und die Gemeinde atmen jetzt auf. Mit Tatjana Denkinger kommt frischer Wind. Die 29-Jährige, die selbst in Neufra aufgewachsen ist, spricht mit viel Herzblut über ihre Schule. „Ich fühle mich hier sehr wohl“, sagt sie „und ich möchte, dass es den Kindern genauso geht.“

Dabei hatte die junge Frau alles andere als einen reibungslosen Start. Als sie im Januar 2017 die Schulleitung kommissarisch übernahm, kriselte es. Die damalige Schulleiterin war kurz nach ihrem Dienstbeginn bereits schwanger geworden. Krankheitsbedingte Ausfälle im Lehrerkollegium führten zu weiterer Personalknappheit. Adäquaten Ersatz zu finden, gestaltete sich schwierig.

Eltern wurden immer unzufriedener

Der Lehrermangel im ländlichen Raum brachte die Schule an ihre Grenzen. Die Eltern wurden zunehmend unzufriedener, bestätigt auch Neufras Bürgermeister Reinhard Traub zurückblickend. Die noch frischgebackene Lehrerin Tatjana Denkinger, die erst anderthalb Jahre zuvor ihr Referendariat beendet hatte, wurde als kommissarische Leiterin in dieses eisige Wasser geschmissen.

„Ich hatte mich vorher noch nie mit den Aufgaben eines Schulleiters beschäftigt. Nach eineinhalb Jahren als Lehrerin hätte ich damit nie gerechnet“, sagt die 29-Jährige rückblickend. Aber sie nahm die Herausforderung an. „Die Gemeinde hat mir ihre Unterstützung angeboten. Und auch die ehemalige Rektorin Eleonore Kerkhoff kam im ersten Halbjahr immer freitags und hat mich noch unterstützt. Das gab mir Sicherheit.“

Denkinger: „Eine schwierige Situation“

Trotzdem musste Denkinger in den ersten schwierigen Monaten gleich auf die harte Tour lernen, was es bedeutet, zwischen Schulamt und Eltern zu vermitteln sowie neue Vertretungslehrer einzuarbeiten, um den Kindern die bestmögliche Ausbildung zukommen zu lassen.

„Ich konnte die Eltern sehr gut verstehen“, sagt sie. „Es war eine total schwierige Situation. Dass da am Schluss jeder zufrieden rausgegangen ist und alles wieder gut geworden ist, da bin ich schon sehr stolz drauf.“

Als das Schulamt für die Rektorenstelle keine weiteren Bewerbungen erhielt, übernahm Denkinger zunächst für ein weiteres Schuljahr kommissarisch. „Im Dezember habe ich mich dann selbst beworben, weil ich gemerkt habe: Die Aufgaben einer Schulleiterin bereiten mir Freude. Ich konnte meinen Stärken beruflich nutzen und fand mich in der Rolle wieder.“ Schulamtsleiter Gernot Schultheiss habe den Entschluss noch bekräftigt, sagt sie. „Er kam zu mir und hat mir gesagt: Sie machen das doch so gut.“

Lehrer fürchteten das Aus der Schule

Tatjana Denkinger wusste damals auch: Wenn sie sich nicht bewerben würde, könnte es eng werden. „Wir haben uns gedacht, wenn sich niemand findet, dann könnte die Schule vielleicht sogar geschlossen werden. Wir haben ja nur noch 50 Kinder.“ Denkinger wollte den Standort und „ihre“ Schule sichern. „Mir liegt Neufra sehr am Herzen, weil ich selbst hier aufgewachsen bin“, sagt sie. Sie kenne alle Ansprechpartner, habe viel Rückhalt und Unterstützung bekommen.

Vor allem die gute Zusammenarbeit mit den Vereinen vor Ort möchte sie weiter festigen und ausbauen. Gerne würde sie weitere Arbeitsgemeinschaften am Nachmittag anbieten. „Wenn die Eltern arbeiten, könnten die Kinder auch am Nachmittag länger in der Schule betreut werden – und alle bekommen die gleichen Chancen.“ Schon jetzt gibt es viele Angebote für Schüler: von Tennis, über Fußball bis hin zum Kinderturnen. Im musikalischen Bereich aber könnte sich Denkinger weitere Angebote vorstellen. Auch beim Unterricht will die 29-Jährige sich nicht auf der bereits hohen Qualität ausruhen. Für die Klassenräume wünscht sie sich noch mehr digitale Tafeln.

Gemeinde veranstaltet große Einsetzungsfeier

Die schwierige Anfangszeit scheint heute vergessen. Mit einer großen Einsetzungsfeier hat die gesamte Gemeinde die neue Rektorin in der vergangenen Woche offiziell willkommen geheißen. „Das war so schön“, schwärmt Denkinger. „Alle haben sich sehr viel Mühe gegeben. Ich freue mich auf die neuen Aufgaben und die berufliche Veränderung und bin stolz, jetzt Rektorin der Fehlatal-Grundschule sein zu dürfen.“